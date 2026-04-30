به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماریا مالمِر استِنِگارد، وزیر امور خارجه سوئد، در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت این کشور دیگر از واژه «اسلام‌هراسی» استفاده نخواهد کرد. او این مفهوم را «مشکل‌دار» توصیف کرد، زیرا به گفته وی «توجه را به ترس‌های غیرمنطقی افراد معطوف می‌کند.»

استنِگارد تأکید کرد که دولت سوئد در نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز پیگیر جایگزینی این واژه با «نژادپرستی ضد مسلمان» یا «تنفر ضد مسلمان» خواهد بود. قرار است بحث در این زمینه در سومین هفته ماه مه در بروکسل ادامه یابد.

این تصمیم با استقبال حزب راست‌گرای دموکرات‌های سوئد مواجه شد. چارلی وایمرز، نماینده این حزب در پارلمان اروپا، گفت: «اسلامگرایان از واژه اسلام‌هراسی برای پیشبرد دستور کار خود و دریافت بودجه اتحادیه اروپا سوءاستفاده می‌کنند.» او این اقدام دولت را «بالاخره کنار گذاشتن یک مفهوم ساختگی» خواند.

فاو آزات، سفیر سازمان مبارزه با خشونت و ظلم در سوئد (GAPF)، نیز ضمن تحسین این تصمیم، گفت که واژه اسلام‌هراسی را «خود اسلامگرایان ساخته‌اند تا نقد یک دین را با نژادپرستی علیه مردم برابر جلوه دهند؛ یک ترفند معنایی در لباس ضدنژادپرستی.»

این درحالی است که طبق گزارش‌های مختلف، اسلام‌هراسی در سوئد و اروپا نه تنها وجود دارد، بلکه روندی افزایشی و نگران‌کننده دارد.

یک مطالعه دانشگاهی در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اسلام‌هراسی ریشه‌دار در ساختارهای سوئد وجود دارد. روایت‌های سیاسی و رسانه‌ای اغلب مسلمانان را به عنوان «دیگران نامطلوب» چارچوب‌بندی می‌کنند و این وضعیت، تعهد سوئد به شمولیت و عدم تبعیض را با تردید جدی مواجه کرده است .

در سطح اروپا، گزارش سالانه ۲۰۲۵ «ائتلاف علیه اسلام‌هراسی در اروپا» (CCIE) از «عادی‌سازی نفرت علیه مسلمانان» خبر داده و تأکید کرده است که گفتمان‌های تبعیض‌آمیز در عرصه‌های سیاسی، رسانه‌ای و نهادی نفوذ بیشتری پیدا کرده‌اند . بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲5، ۸۷۶ مورد اسلام‌هراسی در اروپا ثبت شده که ۸۵ درصد آنها مربوط به فرانسه بوده است. ۸۰ درصد قربانیان را زنان تشکیل می‌دهند و در ۴۱ درصد موارد، تبعیض به دلیل پوشش حجاب بوده است .

در آلمان، اسپانیا، اتریش و بلژیک نیز موارد مشابهی گزارش شده است . همچنین گزارشی از «شبکه بین‌المللی مقابله با نفرت آنلاین» (INACH) نشان می‌دهد که مهاجرت و اسلام‌هراسی از جمله گفتمان‌های غالب در محتوای نفرت‌پراکنی آنلاین در اروپا هستند .

در مجموع، نهادهای بین‌المللی و نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به عادی‌سازی و نهادینه شدن اسلام‌هراسی و تبدیل آن به جریانی غالب در اروپا هشدار جدی داده‌اند و آژانس‌های امنیتی نیز از یک سو تهدید تروریستی ناشی از راست‌های افراطی را تأیید می‌کنند.

