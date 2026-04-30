به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مطالعه نفرت سازمانیافته در گزارشی با عنوان «ساخت تهدید مسلمانان: درون کارزار ضد مسلمانان حزب جمهوریخواه در شبکههای اجتماعی و قوانین» فاش کرد که موج کنونی اسلامهراسی در میان مقامات منتخب جمهوریخواه از توییت گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ آغاز شده است.
ابوت در آن توییت، یک پروژه مسکونی به رهبری مسلمانان در شمال دالاس را مصداق «شهرهای شریعت» معرفی کرد که طبق قانون ایالتی ممنوع هستند. این پست ۳.۶ میلیون بازدید و ۵۷ هزار لایک دریافت کرد و موجی از محتوای «قوانین شریعت» و «تسخیر شریعت» را در میان اینفلوئنسرهای راستگرا به راه انداخت.
طبق این مطالعه ۳۹ صفحهای، از فوریه ۲۰۲۵ تا ۲۶ مارس ۲۰۲۶، ۴۶ مقام منتخب جمهوریخواه در مجموع ۱,۱۱۱ پست تبعیضآمیز و توطئهآمیز علیه مسلمانان آمریکا منتشر کردهاند که میانگین ماهانه آن ۱,۴۵۰ درصد افزایش یافته است. پنج نماینده کنگره ۷۳ درصد تمام این پستها را منتشر کردهاند.
نزدیک به یکسوم پستها (۳۲۲ مورد) مسلمانان را از دریچه تروریسم و امنیت ملی قاببندی کردهاند. ۶۴ پست به صراحت خواستار اخراج یا سلب شهروندی مسلمانان شدهاند و ۶۳ پست نیز از زبان غیرانسانیساز مانند «شیطان»، «فرقه مرگ»، «سرطان» و «طاعون» استفاده کردهاند.
همچنین ۴۸ نماینده جمهوریخواه هشت از لایحه مرتبط با شریعت در سنا و مجلس نمایندگان حمایت مالی کردهاند. فرمانداران تگزاس و فلوریدا نیز شاخه محلی شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) را سازمان تروریستی اعلام کردهاند.
این گزارش تأکید میکند که هسته اصلی این روایت، توطئه جایگزینی قانون اساسی آمریکا با شریعت است؛ ادعایی که هیچ مبنای واقعی ندارد و ترسی ساختگی را در میان رأیدهندگان ایجاد میکند.
**************
End/ 345P