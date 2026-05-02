به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت امور خارجه افغانستان، از افزایش سهم تولید داخلی نفت در تأمین نیازهای انرژی کشور خبر داده است.

او روز شنبه، ۱۲ اردیبهشت، در صفحه اکس (توییتر سابق) خود نوشت که در حال حاضر حدود ۱۵.۷ درصد از نفت مصرفی افغانستان از منابع داخلی تأمین می‌شود؛ موضوعی که به گفته او بیانگر رشد تدریجی ظرفیت‌های تولید انرژی در کشور است.

به گفته این مقام وزارت خارجه، افغانستان سالانه نزدیک به سه میلیون تُن نفت از کشورهای مختلف وارد می‌کند تا نیازهای داخلی خود را در بخش انرژی برطرف سازد.

شفیع اعظم همچنین افزوده است که بر اساس برنامه‌های جدید، سطح استخراج نفت در افغانستان در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۹.۷۵ درصد از نیاز بازار داخلی از نفت تولیدشده در داخل کشور تأمین شود.

در سال‌های اخیر، مقام‌های اقتصادی افغانستان بارها بر ضرورت توسعه منابع انرژی داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش تولید داخلی نفت می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های واردات انرژی، به رشد اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند.

