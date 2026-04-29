گزارش تازه انستیتوت بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی که شامگاه سه‌شنبه، ۸ اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ در ایران باعث افزایش هزینه‌های انرژی، ترانسپورت و بیمه شده و مسیرهای وارداتی افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس یافته‌های این انستیتوت، بیش از ۴۲ درصد از حجم واردات غذایی افغانستان در پی این تحولات آسیب دیده است.

آمارهای ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که قیمت برنج ۳۳ درصد و بهای کالاهای راهبردی مانند گندم و روغن بین ۱۷ تا ۱۹ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان IFPRI معتقدند این تکانه‌های قیمتی در حالی به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند که این کشور پیش از این با چالش‌هایی نظیر خشکسالی‌های پی‌هم، کاهش تولیدات زراعتی داخلی و موج بازگشت میلیون‌ها مهاجر روبه‌رو بوده است.

در پایان این گزارش هشدار داده شده است که در حال حاضر حدود ۲۸ درصد از جمعیت افغانستان در وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار دارند.

ادامه روند فعلی و اختلال در زنجیره تأمین مواد خوراکی می‌تواند بحران انسانی موجود را تشدید کرده و دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به نیازهای اولیه را بیش از پیش محدود کند.

