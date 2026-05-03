رژیم صهیونیستی برای ۱۱ روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود به لبنان، صبح روز یکشنبه برای ۱۱ روستا در جنوب این کشور هشدار تخلیه صادر کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد که ساکنان ۱۱ روستا و منطقه در جنوب لبنان باید منازل خود را ترک کنند و در مناطق باز در فاصله یک هزار متری متری قرار گیرند. ارتش اسرائیل ادعا کرد که «حزب‌الله لبنان آتش‌بس را نقض کرده و با قدرت علیه آن اقدام خواهیم کرد.»

خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که رژیم صهیونیستی مناطق زوطر شرقی و میفدون در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه ای قرار داده است.

اخیرا شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی این رژیم مدعی شد که ارتش این رژیم در حال حاضر کنترل ۶۸ روستا را در جنوب لبنان در اختیار گرفته است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌های شدید میان نیروهای مقاومت و اشغالگران در مناطق مرزی همچنان گزارش می‌شود. در همین ارتباط ، شبکه الجزیره از حملات سنگین هوایی به شهرک «برج قلاویه» خبر داد.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به طور همزمان محیط شهرک «فرون» در جنوب لبنان را زیر آتش گرفت.

از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم یک سکوی پرتاب موشک را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

مقامات نظامی اسرائیل ادعا کردند این سکوی موشکی آماده شلیک به سمت اهداف اسرائیلی بوده است.

گفتنی است براساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به آن کشور از دوم مارس (۱۱ اسفند) گذشته تا دوم ماه می (۱۲ اردیبهشت) به ۲ هزار و ۶۵۹ شهید رسیده است. طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، در این مدت همچنین هشت هزار و ۱۸۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.

حملات ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان در سایه آتش بس ۱۰ روزه‌ای صورت می گیرد که از ۱۷ آوریل (بامداد جمعه ۲۸ فروردین) آغاز شد و سپس تا ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت جاری) تمدید شد. با این حال، رژیم اسرائیل همچنان با بمباران‌هایی که منجر به شهادت و زخمی شدن افراد می‌شود و همچنین بمباران گسترده خانه‌ها در ده‌ها روستا در جنوب لبنان، روزانه آن را نقض می‌کند.

