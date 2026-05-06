به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم اسرائیل امروز چهارشنبه، سلسله‌ای از حملات هوایی را به مناطق مختلف در جنوب لبنان و بقاع غربی انجام دادند که با گلوله‌باران توپخانه‌ای نیز همراه بود و در پی آن شماری شهید و زخمی شدند و چندین منزل مسکونی تخریب شد.

خبرنگار روزنامه «الأخبار» لبنان گزارش داد که جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی، مناطق میفدون، زوطر الغربیه، یحمر الشقیف، دیرکیفا، برعشیت و زوطر الشرقیه را هدف قرار دادند. همچنین گلوله‌باران توپخانه‌ای علیه دو شهرک قبریخا و میفدون ثبت شده است.

در بقاع غربی نیز، رژیم اسرائیل منزل «علی احمد» رئیس شهرداری زلایا را که ساختمانی سه‌طبقه بود، هدف قرار داد که در نتیجه آن، وی به همراه همسر و دو فرزندش به شهادت رسیدند. عملیات جست‌وجو برای یافتن یک فرد مفقود در زیر آوار همچنان ادامه دارد.

همزمان، گزارش‌هایی از به آتش کشیده شدن منازل در شهر الخیام در جنوب لبنان منتشر شده است؛ این اقدامات در چارچوب حملات مداوم رژیم اسرائیل به روستاها و شهرهای جنوب لبنان و نقض‌های پی‌درپی رژیم اسرائیل از توافق آتش‌بس صورت می‌گیرد.

در ادامه سیاست‌های تهاجمی خود، ارتش اسرائیل صبح امروز چهارشنبه به ساکنان شهرک‌های کوثریه السیاد، الغسانیه، مزرعه الداودیه، بدیاس، الریحان، زلایا (بقاع غربی)، البازوریه، حاروف، حبوش، انصاریه، قلاویه و دیرالزهرانی هشدار داد که منازل خود را تخلیه کنند.

در مقابل، مقاومت اسلامی لبنان به پاسخ‌گویی به نقض‌های آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل ادامه داده و تجمعات نیروها و ادوات نظامی این رژیم را در جنوب لبنان هدف قرار می‌دهد.

حزب‌الله امروز چهارشنبه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، تجمعی از نیروهای ارتش اسرائیل را در ارتفاع الصلعه در منطقه القنطره و تجمع دیگری را در میدان شهرک الطیبه با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده و به‌طور قطعی به اهداف خود اصابت کرده‌اند.

