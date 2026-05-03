به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد المسفر» استاد علوم سیاسی در دانشگاه قطر گفت: کسانی که تاریخ ایران را می‌شناسند، می‌دانند که ایران در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهد شد و آمریکا در ایران رنج خواهد کشید. ترامپ هیچ سودی در این جنگ کسب نکرده است، مطلقاً هیچ سودی نه برای شخص خودش و نه برای آمریکا. او هیمنه و ابهت آمریکا را از بین برد و جایگاه خود را به‌عنوان رهبر بزرگترین کشور جهان و قدرتمندترین نیروی نظامی از دست داد. او در حال حاضر، به معنای واقعی کلمه، بازنده است.