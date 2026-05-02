  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

استیضاح هگست و محکومیت محاصره ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷
کد مطلب: 1808886
استیضاح هگست و محکومیت محاصره ایران

نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هگست این هفته به مردم آمریکا نشان داد که برای سمت وزارت جنگ ایالات متحده فرد مناسبی نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یاسمین انصاری، نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در واکنش به جلسه استماع پیت هگست، وزیر جنگ دونالد ترامپ، درباره جنگ علیه ایران نوشت: «دلیل من برای ارائه استیضاح علیه او همین است و به همکارانم در کنگره تأکید دارم تا به این اقدام ملحق شوند.»

انصاری افزود: «هگست این هفته در برابر کمیته سرویس‌های مسلح مجلس نمایندگان حاضر شد و نتوانست به سوالات ساده‌ای درباره هزینه جنگ با ایران برای مالیات‌دهندگان آمریکایی پاسخ دهد.»

این نماینده ایرانی‌تبار تأکید کرد: «هگست نه می‌تواند پاسخ سوالات ساده را بدهد و نه مسئولیت جرایم جنگی مرتکب‌شده را می‌پذیرد. او حتی نمی‌تواند راهبردی برای پایان دادن به این جنگ ارائه کند. به همین دلیل لایحه استیضاح او را مطرح کردم.»

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha