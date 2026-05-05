به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده که با تشدید تنش‌ها در منطقه و مسدود شدن تنگه هرمز، هزینه انتقال مواد غذایی به افغانستان تا سه برابر افزایش یافته است.

علاوه بر این، روند انتقال نیز سه هفته بیش از معمول زمان می‌برد.

جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، در گفت‌وگو با روزنامه «گاردین» توضیح داده است که کمک‌های غذایی، از جمله بیسکویت‌های غنی‌شده ویژه کودکان، اکنون به‌جای مسیر دریایی از مسیر زمینی و با عبور از هفت کشور منتقل می‌شود.

او تأکید کرده است: «کودکان افغان امروز در نتیجه‌ این وضعیت گرسنه می‌مانند و بسیاری ممکن است جان خود را از دست بدهند.»

سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود ۲۳ میلیون نفر در افغانستان همچنان نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند؛ رقمی که با پیچیده‌تر شدن مسیرهای انتقال، نگرانی‌ها درباره تشدید بحران غذایی را افزایش داده است.

