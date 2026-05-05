به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـبه نقل از خبرگزاری باختر، روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم غزه در استان هرات همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار دلار از سوی اصناف، کسبه، خانواده‌ها و گروه‌های مردمی این استان تأمین و به غزه ارسال شده است.

مسئولان پویش اعلام کرده‌اند که این کمک‌ها با هماهنگی نهادهای مربوطه طالبان، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده از جمله رفح، میان خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از جنگ توزیع می‌شود.

آنان تأکید کردند که هدف این اقدام، همبستگی انسانی با مردم فلسطین و ابراز حمایت از قربانیان جنگ در غزه است.

طالبان پیش‌تر بارها حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شده‌اند.

مقام‌های محلی هرات نیز گفته‌اند که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در داخل افغانستان، مردم این استان همچنان به جمع‌آوری کمک‌ها ادامه می‌دهند و قصد دارند میزان کمک‌رسانی را افزایش دهند.

به گفته مسئولان این پویش، مرحله‌های بعدی ارسال کمک نیز در حال برنامه‌ریزی است و از دیگر استانهای کشور دعوت شده تا در این روند مشارکت کنند.

