  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

ارسال ۶۵۰ هزار دلار کمک مردمی هراتی‌های افغانستان به غزه

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
کد مطلب: 1809803
ارسال ۶۵۰ هزار دلار کمک مردمی هراتی‌های افغانستان به غزه

مقام‌های محلی اعلام کردند که در چارچوب پویش کمک‌های مردمی برای مردم غزه، ساکنان استان هرات تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار دلار جمع‌آوری و ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـبه نقل از خبرگزاری باختر، روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم غزه در استان هرات همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار دلار از سوی اصناف، کسبه، خانواده‌ها و گروه‌های مردمی این استان تأمین و به غزه ارسال شده است.

مسئولان پویش اعلام کرده‌اند که این کمک‌ها با هماهنگی نهادهای مربوطه طالبان، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده از جمله رفح، میان خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده از جنگ توزیع می‌شود.

آنان تأکید کردند که هدف این اقدام، همبستگی انسانی با مردم فلسطین و ابراز حمایت از قربانیان جنگ در غزه است.

طالبان پیش‌تر بارها حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شده‌اند.

مقام‌های محلی هرات نیز گفته‌اند که با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی در داخل افغانستان، مردم این استان همچنان به جمع‌آوری کمک‌ها ادامه می‌دهند و قصد دارند میزان کمک‌رسانی را افزایش دهند.

به گفته مسئولان این پویش، مرحله‌های بعدی ارسال کمک نیز در حال برنامه‌ریزی است و از دیگر استانهای کشور دعوت شده تا در این روند مشارکت کنند.

..............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha