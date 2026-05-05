رایزنی ایران و طالبان برای تسریع ساخت جاده گمرک ابونصر فراهی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی استانداری فراه اعلام کرده است که رحیمالله محمود، معاون استاندار این استان، با هیأتی ایرانی به ریاست میرمحمد مودی، رئیس اداره راه و شهرسازی استان بیرجند، دیدار و درباره تسریع تکمیل بخشهای باقیمانده جاده گمرک شیخ ابونصر فراهی گفتگو کرده است.
در این دیدار، هیأت ایرانی هدف سفر خود را بررسی موانع اجرایی و تسریع روند ساخت این پروژه عنوان کرده و تأکید کرده است که تکمیل آن میتواند به گسترش تجارت و افزایش تبادلات مرزی میان ایران و افغانستان کمک کند.
پروژه جاده گمرک فراه که از طرحهای مهم ترانزیتی در غرب افغانستان بهشمار میرود، در صورت بهرهبرداری کامل، زمینه بهبود ارتباطهای تجاری منطقهای را فراهم خواهد کرد.
رحیمالله محمود، معاون استان فراه، ضمن استقبال از هیأت ایرانی، بر تکمیل ۱۲ کیلومتر باقیمانده از فاز دوم پروژه تأکید کرده و خواستار تسریع در کار بخشهای تکمیلشده، از جمله ۹ کیلومتر از لایه دوم و ترمیم قسمتهای آسیبدیده فاز نخست شد.
وی همچنین بر ضرورت تنظیم جدول زمانی مشخص برای پیشرفت کار تأکید کرده و افزود که تأمین بهموقع مواد مورد نیاز مانند قیر، تیل و منابع مالی، برای جلوگیری از تأخیر پروژه حیاتی است.
در پایان این دیدار، میرمحمد مودی، رئیس هیأت ایرانی، اعلام کرد که به منظور پیگیری بیشتر پیشرفت پروژه، به کابل سفر خواهد کرد تا با مسئولان مربوطه درباره رفع موانع فنی و مالی مذاکره کند.
