به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ مدعی شد که تمرکز او بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما به صورت ضمنی از مواضع تند خود درباره برنامه موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران عقب‌نشینی کرد.وی روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با هیو هیویت، مجری محافظه‌کار رادیو درباره خطوط قرمز خود در مذاکرات سخن گفت.

دونالد ترامپ با تکرار ادعاهایش درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار داشت که مسئله اورانیوم با غنای بالای ایران یک خط قرمز برای آمریکا است.با این حال، او در واکنش به خط قرمز بودن قدرت موشکی ایران بیان کرد: «بله، اما می‌دانی، باید کمی به همسایه‌ها هم نگاه کنی، آن‌ها نمی‌توانند کمتر از (همسایه‌ها موشک داشته باشند)... آن‌ها می‌گویند پس، دیگران چطور؟»

ترامپ در ادامه افزود: «ببین، موشک بد است، آن‌ها باید سقف بگذارند، اما موضوع این است که آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

به نوشته وال‌استریت، این سخنان از سوی دونالد ترامپ در مقایسه با ادعاهای پیشین درباره از بین رفتن قدرت موشکی ایران، «به طرز چشمگیری محتاطانه‌» محسوب می‌شود.ترامپ همچنین مسئله حمایت از جبهه مقاومت را یک خط قرمز نخواند و صرفاً مدعی شد: «خوب، این کار را نمی‌کنند، چون هم‌اکنون، اگر ما امروز برویم (جنگ را متوقف کنیم)، ۲۰ سال طول می‌کشد تا کشورشان را بازسازی کنند و هرگز نمی‌تواند مثل قبل شود.»

