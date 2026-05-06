مسیر صعودی قیمت سوخت در آمریکا؛ بنزین به ۴.۴۸ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آسوشیتدپرس به نقل از انجمن اتومبیل آمریکا گزارش کرد قیمت بنزین نسبت به هفتۀ گذشته، ۳۱ سنت افزایش داشته و به حدود ۴.۴۸ دلار در هر گالن رسیده که بالاترین سطح در چهار سال اخیر محسوب میشود. این افزایش قابلتوجه، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده و نگرانیها درباره هزینههای زندگی را تشدید کرده است؛ بهطوری که قیمتها نسبت به سال گذشته جهشی چشمگیر داشتهاند.
به نقل از المیادین، در سطح جامعه، افزایش قیمت سوخت با نارضایتی گسترده همراه بوده است. شهروندان آمریکایی، بهویژه اقشار کمدرآمد، این افزایش را مستقیماً در هزینههای روزمره خود احساس میکنند. برخی از آنان صراحتاً اعلام کردهاند که سیاستهای خارجی واشنگتن، بهویژه ورود به جنگ، نباید به بهای فشار اقتصادی بر مردم تمام شود.
کارشناس اقتصاد آمریکایی اسمیت در گفتگو با المیادین تصریح کرد اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز دارد فشار بیسابقهای بر بازار جهانی انرژی وارد میکند. ما با یک عدمتعادل ساختاری بین عرضه و تقاضا روبهرو هستیم و تا زمانی که محدودیتها در این گذرگاه حیاتی ادامه داشته باشد، افزایش مداوم قیمت سوخت کاملاً اجتنابناپذیر است. سقفی برای این روند نمیبینیم؛ قیمتها حتی از رکوردهای مه ۲۰۲۲ عبور کرده و همچنان در مسیر صعودیاند.
او در ادامه گفت: «هر روزی که عبور نفت از هرمز مختل بماند، هم قیمتها بالاتر میرود و هم دوره بازگشت بازار طولانیتر میشود. حتی اگر یک توافق پایدار حاصل شود و عبور ایمن دوباره برقرار گردد، بازار فوراً آرام نمیگیرد. ما درباره ماهها بیثباتی صحبت میکنیم، چون نگرانیهای امنیتی همچنان هزینه بیمه را بالا نگه میدارد و شرکتهای کشتیرانی را از بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران بازمیدارد.»
