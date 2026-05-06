مجموعه مطالعات «یهودشناسی» در پرتال کتابخانه حرم بانوی کرامت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه آستان مقدس، مجموعه مطالعات «یهودشناسی» را در پرتال کتابخانه حرم مطهر منتشر کرد.
این مجموعه شامل بررسی کتاب «اختراع قوم یهود» نوشته شلومو زند، استاد بازنشسته اسرائیلی دانشگاه تلآویو است.
نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۰۸ و ترجمه فارسی آن در دیماه سال ۱۳۹۷ توسط نشر نو منتشر شده است.
کتاب «اختراع قوم یهود» که بنیانهای دولت اسرائیل را به شدت متزلزل میسازد، قوم یهود را قومی خیالی و زاده ذهن روشنفکران صهیونیست معرفی میکند.
شلومو زند در پیشگفتار نسخه انگلیسی این کتاب، به جریان فکری پساصهیونیسم اشاره کرده که بهتدریج در حاشیه نهادهای دانشگاهی اسرائیل ظهور یافته است.از دیگر محورهای این مجموعه، تاریخ فرهنگی بنیاسرائیل است که به بررسی رخدادها، وقایع و سنتهای تاریخی این قوم میپردازد.
مطالعه این بخش، پرده از بسیاری از اسرار حوادث بعدی برمیدارد و نقش بنیاسرائیل را در تاریخ بشر روشن میسازد.
علاقهمندان برای مطالعه کامل این مجموعه میتوانند به نشانی اینترنتی jscenter.ir مراجعه کرده و یا از پرتال کتابخانه آستان مقدس به آدرس lib.amfm.ir مراجعه نمایند.
