به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام انواری در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت به ایراد سخنرانی پرداخت.

حجت‌الاسلام انواری در خصوص احکام وضو اظهار داشت: شخص باید افعال وضو را خودش انجام دهد. کمک‌گرفتن در افعال اصلی وضو (مانند شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پا) جایز نیست و وضو را باطل می‌کند.

وی افزود: کمک‌گرفتن در مقدمات وضو اشکالی ندارد؛ مثلاً کسی با کتری آب بر دست انسان بریزد یا شیر آب را باز و بسته کند. اما این که دیگری آب را بر صورت انسان بریزد و دست بکشد، صحیح نیست.

کارشناس احکام حرم مطهر تصریح کرد: در حال اضطرار، مانند شکستگی دست یا ناتوانی در خم‌شدن کمر، کمک‌گرفتن اشکالی ندارد و شخص نباید به تیمم روی آورد؛ بلکه باید با کمک دیگران وضو را به طور کامل بگیرد.

حجت‌الاسلام انواری در ادامه با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره مبارکه توبه، خاطرنشان کرد: هر قدمی که باعث خشم دشمنان می‌شود، عبادت محسوب می‌شود؛ بنابراین بهترین عبادت در این شب‌ها و لحظات حساس، حضور در خیابان‌ها و میادین است.

وی در پایان تأکید کرد: دیگران را نیز تشویق به حضور کنید که حضور شما تیری به چشم آمریکا و اسرائیل است.