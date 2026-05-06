به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین احمد لقمانی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به فرمایش امام رضا(ع) که فرمودند «أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ»، اظهار داشت: حسنظن به پروردگار تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک نگرش توحیدی است. کسی که نسبت به خالق خود حسنظن دارد، خداوند سکینه و آرامش را نصیب او میکند. اما کسی که سوءظن به پروردگار دارد، نگرانی و گرفتاری در زندگی او حاکم میشود.
وی با اشاره به ارزش لحظههای طلایی زندگی، حسن ظن به خدا و مغتنم شمردن فرصتها را زمینهساز سعادت دانست.
لقمانی در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، خاطرنشان کرد: هیچ مسلمانی نیست که دست به دعا بردارد و دعای او قطع رحم و گناه نباشد، مگر اینکه خداوند دعای او را به یکی از سه شکل اجابت میکند؛ یا در همین دنیا مستجاب میشود، یا برای آخرت ذخیره میگردد، یا بلایی را از او و خانوادهاش دور میسازد؛ بنابراین هرگز دعای هیچ کس را نباید کم بشماریم.
سخنران حرم مطهر با با بیان اینکه باید خودمان اهل خیر باشیم و خیر را به دیگران نیز بیاموزیم، افزود: امام باقر(ع) فرمودند «مُعَلِّمُ الْخَیْرِ یَسْتَغْفِرُ لَهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ» تمام جنبندگان روی زمین و ماهیان دریاها برای معلم خیر طلب مغفرت میکنند؛ زیرا دغدغه او خیرآفرینی و ایجاد خوبی است.
لقمانی ابراز داشت: از همین الان تصمیم بگیریم که خیر از وجودمان صادر شود. گاهی یک نگاه مهربان، یک لبخند، یک قطره اشک یا یک دعا، انسان را از زمین به اوج آسمان میبرد.
