به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از واشنگتن‌پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حالی برای دیدار با شی جین‌پینگ در هفته آینده آماده می‌شود که مذاکرات و تنش‌های مرتبط با ایران همچنان بر روابط واشنگتن و پکن سایه افکنده است. به گزارش واشنگتن پست، ترامپ که خواهان برگزاری دیداری باشکوه در پکن بود، این نشست را دو ماه به تعویق انداخت تا بر بحران برخاسته از جنگ ایران تمرکز کند، اما با گذشت این مدت، مسئلۀ ایران همچنان در مرکز تعاملات دو کشور قرار دارد.

این گزارش می‌افزاید که دیدار پیش‌روی دو رهبر در شرایطی انجام می‌شود که دولت ترامپ هنوز راهبرد روشنی برای پایان دادن به بحران ایران ارائه نکرده و همزمان، روابط نزدیک پکن با تهران نیز به یکی از موضوعات مهم در روابط آمریکا و چین تبدیل شده است. به نوشتۀ واشنگتن پست، تعویق نشست نه‌تنها کمکی به تقویت موقعیت واشنگتن نکرد، بلکه بحران ایران همچنان بر دستور کار سیاست خارجی آمریکا سنگینی می‌کند.

واشنگتن پست همچنین گزارش داده است که ترامپ تلاش دارد این دیدار را فرصتی برای نمایش پیشرفت در روابط با چین و مدیریت اختلافات میان دو کشور نشان دهد؛ با این حال، سایۀ بحران ایران و مذاکرات مرتبط با آن، همچنان بر فضای این نشست سنگینی خواهد کرد.

...........

پایان پیام