   شیخ صدوق، چهره ماندگار آسمان معرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد حسین مختاری سفیر ایران در واتیکان در یادداشتی به مناسبت بزرگداشت شیخ صدوق نوشته است: در گذر قرن‌ها، برخی نام‌ها نه در غبار تاریخ فراموش می‌شوند و نه در خاموشی زمان رنگ می‌بازند؛ زیرا با نور حقیقت پیوند خورده‌اند. شیخ صدوق از آن چهره‌های ماندگار آسمان معرفت است؛ عالمی که قلمش امانت‌دار حدیث اهل‌بیت علیهم‌السلام شد و عمرش را در پاسداری از میراث وحی سپری کرد.

او در روزگاری پرآشوب، چراغ دانش را برافروخت و با اخلاص و مجاهدت علمی، پلی میان سرچشمه‌های زلال معارف اهل‌بیت و نسل‌های آینده ساخت. بزرگداشت شیخ صدوق، تنها تکریم یک محدث بزرگ نیست، بلکه تجلیل از سنتی است که علم، ایمان و عشق به حقیقت را در کنار یکدیگر معنا می‌کند.

گاه تاریخ، عظمت خویش را نه در هیاهوی فرمانروایان و فتوحات، بلکه در سکوت مردانی می‌یابد که با قلم و اندیشه، تمدنی را از فراموشی نجات داده‌اند. در میان ستارگان درخشان آسمان معارف شیعه، نام شیخ صدوق همچون چراغی فروزان می‌درخشد؛ محدثی بزرگ که عمر خویش را وقف پاسداری از کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام کرد و میراثی جاودانه برای جهان اسلام بر جای گذاشت. بزرگداشت شیخ صدوق، بزرگداشت یک فرد نیست؛ تجلیل از سنتی علمی و معنوی است که با اخلاص، مجاهدت و عشق به حقیقت زنده مانده است. او از جمله عالمانی بود که نه تنها حافظ حدیث، بلکه حافظ هویت فکری و اعتقادی تشیع در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام شد.

پاسداری از میراث اهل بیت علیه السلام

شیخ صدوق، این محدث سترگ و چهره درخشان آسمان معارف شیعه، از بزرگ‌ترین پاسداران میراث اهل‌بیت علیهم‌السلام در قرن چهارم هجری است؛ مردی که عمر خویش را در راه گردآوری، تنقیح و نشر حدیث سپری کرد و در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ تشیع، ستون استوار هویت علمی و اعتقادی شیعه شد. بزرگداشت او در حقیقت بزرگداشت دانشی است که از سرچشمه اهل‌بیت علیهم‌السلام سیراب شد و به دست عالمانی چون او به نسل‌های بعد رسید. محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، در فضایی آکنده از عشق به اهل‌بیت و دانش حدیث رشد یافت؛ فضایی که شهر قم را به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی شیعه بدل کرده بود. ولادت او را حاصل دعای حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه دانسته‌اند؛ روایتی که شیخ طوسی و نجاشی نیز به آن اشاره کرده‌اند و از همان آغاز، شخصیت او را در ذهن شیعیان با نوعی عنایت معنوی پیوند زده است (نجاشی، رجال النجاشی، ص ۳۸۹؛ شیخ طوسی، الفهرست، ص ۱۵۷).

شیخ صدوق در روزگاری می‌زیست که جهان اسلام شاهد تحولات عظیم سیاسی و فکری بود. از یک سو خلافت عباسی رو به ضعف می‌رفت و از سوی دیگر جریان‌های مختلف کلامی و فلسفی، میدان اندیشه اسلامی را به عرصه‌ای از مناظره‌ها و کشمکش‌های فکری تبدیل کرده بودند. در چنین فضایی، شیخ صدوق رسالت خود را در دفاع از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام از طریق حدیث و نقل معتبر تعریف کرد. او نه صرفاً یک راوی حدیث، بلکه مهندس هویت حدیثی شیعه بود. سفرهای گسترده او به ری، نیشابور، بغداد، بلخ، سمرقند و دیگر شهرهای اسلامی نشان می‌دهد که وی برای گردآوری روایات و دیدار استادان حدیث چه تلاش عظیمی انجام داده است (ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص ۱۰۲). حاصل این کوشش‌ها، مجموعه‌ای شگفت از آثار علمی است که شمار آن را تا حدود سیصد کتاب ذکر کرده‌اند؛ هرچند تنها بخشی از آن‌ها به دست ما رسیده است (نجاشی، همان، ص ۳۹۰).

در میان آثار او، کتاب شریف «من لا یحضره الفقیه» جایگاهی ممتاز دارد؛ اثری که یکی از کتب اربعه شیعه به شمار می‌رود و تا امروز از مهم‌ترین منابع فقه و حدیث امامیه است. عظمت این کتاب تنها در گردآوری روایات نیست، بلکه در نوع نگاه مؤلف به نیازهای جامعه دینی نهفته است. شیخ صدوق این اثر را برای کسانی نوشت که دسترسی مستقیم به فقیه ندارند؛ از همین رو کوشید مجموعه‌ای کاربردی، روان و در عین حال مستند از معارف فقهی ارائه کند. او در مقدمه کتاب تصریح می‌کند که هدفش صرفاً نقل همه روایات نبوده، بلکه احادیثی را آورده که بدان‌ها فتوا می‌دهد و آن‌ها را حجت میان خود و خدا می‌داند (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۱، مقدمه). این سخن نشان می‌دهد که صدوق افزون بر مقام حدیث‌پژوهی، دارای جایگاه اجتهادی و فقهی برجسته‌ای نیز بوده است.

اما عظمت شیخ صدوق تنها در دانش گسترده او خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اخلاص، زهد و روح معنوی اوست که شخصیتش را ماندگار ساخته است. او در عصر قدرت‌یابی آل‌بویه، که فضای نسبتاً مساعدی برای رشد تشیع فراهم شده بود، از فرصت به وجود آمده برای ترویج فرهنگ اهل‌بیت بهره برد و با نگارش آثار اعتقادی همچون «التوحید»، «کمال الدین و تمام النعمة» و «عیون اخبار الرضا علیه‌السلام» به تثبیت مبانی فکری شیعه پرداخت. کتاب «کمال الدین» به‌ویژه پاسخی عالمانه به شبهات مربوط به غیبت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه بود؛ اثری که نشان می‌دهد مسئله مهدویت از همان قرون نخستین، یکی از دغدغه‌های اصلی عالمان شیعه بوده است (شیخ صدوق، کمال الدین، مقدمه مؤلف).

درخشش تاریخ علمی تشیع

از سوی دیگر، رابطه علمی میان شیخ صدوق و شاگرد برجسته‌اش، شیخ مفید، یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ علمی تشیع است. هرچند شیخ مفید در برخی مباحث کلامی و حدیثی با استاد خویش نقدها و اختلاف‌نظرهایی داشت، اما همواره با نهایت احترام از او یاد می‌کرد و جایگاه علمی او را می‌ستود. این رابطه نشان می‌دهد که سنت علمی شیعه بر پایه گفت‌وگوی علمی، نقد عالمانه و تکامل مستمر استوار بوده است. شیخ مفید با رویکرد عقل‌گرایانه و کلامی خود، مسیر تازه‌ای در اندیشه شیعی گشود، اما این مسیر بر بنیانی استوار شد که محدثانی چون شیخ صدوق بنا نهاده بودند. اگر صدوق میراث حدیثی را حفظ نمی‌کرد، مدرسه عقلانی بغداد نیز پشتوانه‌ای استوار برای استدلال‌های خویش نمی‌یافت.

شیخ صدوق را باید حلقه پیوند عصر حضور ائمه علیهم‌السلام با دوران شکل‌گیری نظام‌مند علوم شیعی دانست. او آخرین نسل از محدثانی بود که هنوز با واسطه‌های اندک به اصحاب ائمه علیهم‌السلام نزدیک بودند. از این جهت، آثار او نه فقط کتاب‌هایی حدیثی، بلکه آیینه‌ای از فضای فکری و معنوی شیعه نخستین‌اند. در لابه‌لای روایات نقل‌شده در آثار او، می‌توان دغدغه‌های اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی جامعه شیعه را مشاهده کرد؛ جامعه‌ای که در عین فشارهای سیاسی، چراغ دانش اهل‌بیت را خاموش نکرد.

بزرگداشت شیخ صدوق، در حقیقت بزرگداشت سنتی از دانش، تعهد و اخلاص است؛ سنتی که علم را از معنویت جدا نمی‌دید و پژوهش را عبادتی در مسیر حقیقت می‌دانست. جهان معاصر، با همه پیچیدگی‌های فکری و بحران‌های معنوی‌اش، همچنان نیازمند همان روحیه‌ای است که در وجود این محدث بزرگ متجلی بود؛ روحیه‌ای که دانش را در خدمت هدایت انسان می‌خواست، نه در خدمت شهرت و قدرت. شاید راز ماندگاری شیخ صدوق نیز در همین باشد که او عمر خویش را نه برای خویشتن، بلکه برای بقای کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام صرف کرد و بدین‌سان نامش در حافظه جاودان تشیع به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پاسداران حدیث و معارف اسلامی ثبت شد.

