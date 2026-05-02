ایتالیا خشونت علیه راهبه مسیحی در قدس اشغالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ«آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه ایتالیا در پیامی در ایکس (توئیتر سابق) نوشت، اکنون آشکار است که تصویری از خصومت فزاینده علیه جامعه مسیحی در فلسطین اشغالی، غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان در حال ظهور است.

او با اشاره به ویدیوی منجرکننده از حمله به یک راهبه نوشت: «خشونتی که این بار از حمله به یک راهبه فرانسوی در مقابل کلیسای جامع در کوه صهیون در قدس نیز در امان نماند؛ حملاتی که نمادها و اماکن عبادت مسیحیان را نیز شامل می‌شود.»

وی در ادامه نوشت: «ما همچنان از اسرائیل می‌خواهیم که آزادی مذهبی و حضور مسیحیان را که همواره مروج صلح در خاورمیانه بوده‌اند، تضمین کند.»

تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد یک صهیونیست با خشونت به سمت راهبه‌ای می‌دود، او را هل داده و به زمین می‌اندازد و بازمی‌گردد و او را هدف لگدهای خود قرار می‌دهد. فرد مهاجم، حتی با عابران پیاده که به او اعتراض می‌کنند، درگیر می‌شود. این ویدیو، با موجی از محکومیت مواجه شده است.

...................................

پایان پیام/ 167