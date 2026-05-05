به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسیحیان فلسطینی از تشدید آزارها و اقدامات محدودکننده از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در قدس شرقی اشغالی ابراز نگرانی کردهاند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ساکنان این منطقه میگویند این فشارها در قالب مجموعهای از محدودیتهای امنیتی، موانع تردد و تعرض به اماکن و نمادهای دینی آنان اعمال میشود.
محدودیت در عبادت و دسترسی به کلیساها
«اودت سعید»، شهروند مسیحی، با اشاره به محدودیتهای اعمالشده تأکید کرد که مسیحیان حتی در ایام مذهبی نیز از دسترسی به کلیساها محروم میشوند. به گفته او، ایستهای بازرسی نظامی و اقدامات امنیتی مانع حضور آزادانه در مراسم عبادی شده و این وضعیت «نقض آشکار آزادی عبادت» به شمار میرود.
تشدید فضای رعب و ناامنی
«محفوظ حصری» از ساکنان رامالله نیز اعلام کرد که شرایط بهگونهای شده که حتی دارندگان مجوز نیز بهسختی میتوانند وارد قدس شرقی شوند. او گفت: «مردم از حمله میترسند، در حالی که هیچ امکانی برای دفاع از خود ندارند.» به گفته وی، مزاحمتها و تحریکات مداوم، فضای ناامنی گستردهای را برای ساکنان ایجاد کرده است.
تحریکات رسمی و توجیه رفتارهای توهینآمیز
در همین راستا، «شادی عواد»، شهروند مسیحی از بیتلحم، با اشاره به افزایش «تحریکات رسمی» اعلام کرد اظهارات برخی مقامات صهیونیستی به تشدید این رفتارها دامن زده است. او به سخنان وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرد که رفتارهایی مانند تف انداختن به مسیحیان را «سنتی قدیمی» توصیف کرده بود؛ اظهاراتی که به گفته عواد، عملاً به توجیه تعرضها منجر شده است.
ثبت موارد عینی از تعرضها
در یکی از موارد اخیر، یک شهرکنشین صهیونیست به یک راهبه در قدس شرقی حمله کرده و وی به بیمارستان منتقل شده است. همچنین ویدئویی منتشر شده که نشان میدهد فردی در ورودی کلیسای ارمنی در بخش قدیمی قدس، اقدام به تف انداختن و انجام حرکات توهینآمیز کرده است. این اقدامات در شرایطی رخ میدهد که به گفته ناظران، برخورد مؤثری با عاملان چنین حملاتی صورت نمیگیرد.
هدف قرار دادن اموال و اماکن مذهبی
بر اساس این گزارش، آزارها تنها به افراد محدود نمیشود، بلکه شامل ممانعت از دسترسی مسیحیان به زمینها و املاکشان و حتی تعطیلی کلیساها در مناسبتهای مذهبی نیز هست. این اقدامات اغلب با حمایت نیروهای نظامی از شهرکنشینان همراه است.
تلاش برای تغییر بافت جمعیتی و دینی
«جورج زینا» از دیگر شهروندان مسیحی تأکید کرد که این سیاستها با هدف فشار بر فلسطینیان برای ترک سرزمینشان دنبال میشود. به گفته وی، حملات علیه روحانیون و کلیساها، همراه با نبود پاسخگویی، نشاندهنده سطح خطرناکی از نفرت است.
ناظران نیز هشدار میدهند که ادامه این روند، حضور تاریخی مسیحیان در قدس شرقی را تهدید کرده و هویت دینی این شهر را تحت تأثیر قرار میدهد.
