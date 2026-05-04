به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرسایش تصویر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل در آمریکا دیگر محدود به محوطههای دانشگاهی این کشور یا درون حزب دموکرات آمریکا نیست. نشانههایی که روزنامهها و مراکز پژوهشی اسرائیلی رصد میکنند، از گسترش شکافی جدید در یکی از مهمترین پایگاههایی خبر میدهد که نتانیاهو طی دههها روی آن سرمایهگذاری کرده بود؛ یعنی پایگاه مسیحیان بهویژه انجیلیها که بهعنوان پشتوانهای سیاسی و دینی برای اسرائیل در ایالات متحده آمریکا عمل میکردند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، «نوعا لاندو» معاون سردبیر روزنامه عبری «هاآرتص» و عضو هیئت تحریریه آن، نوشته است که نتانیاهو با کمک شبکهای سازمانیافته از نهادها، اهداکنندگان و مشاوران توانست که ائتلافی مصنوعی میان راست مسیحی و راست یهودیریال ایجاد کند.
اهمیت این نویسنده در آن است که از حاشیه نمینویسد، بلکه از جایگاهی مرکزی در یک روزنامه لیبرال اسرائیلی که سیاست خارجی و تصویر اسرائیل در غرب را دنبال میکند، به موضوع میپردازد.
او اشاره میکند که این رابطه از یک اتحاد مبتنی بر ارزشها به یک معامله سیاسی تبدیل شد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، از آن بهویژه در حمایت از شهرکسازی و انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس بهرهبرداری کرد. فلسطینیها قربانیان اصلی این سیاست دینی بودند، در حالی که در میان آنها مسیحیان فلسطینی نیز حضور دارند.
این نویسنده وضعیت کنونی را فروپاشی این ائتلاف افراطی، توصیف میکند و توضیح میدهد که راست مسیحی در آمریکا اکنون با صدای بلندتری آن را زیر سؤال میبرد، در حالی که جریانهای دینی ملیگرا در اسرائیل خشم خود را علیه مسیحیت و مسیحیان ابراز میکنند؛ امری که تناقض میان گفتمان اسرائیل در برابر مسیحیان خارج از اراضی اشغالی و رفتار جریانهای تندرو با مسیحیان در داخل اسرائیل را آشکار میسازد.
چهره میدانی
در روزنامه یدیعوت آحرونوت، «عودید شالوم» روزنامهنگار، چهره میدانی این بحران را از محله ارمنیهای قدس به تصویر میکشد. او روایت «جیرُو ساندونی» صاحب یک فروشگاه سفال ارمنی، را نقل میکند که میگوید: تف انداختن به روحانیان مسیحی، به نمادهای مسیحی و به صومعه ارامنه و فحاشیها متوقف نمیشود.
او همچنین از «هاگوب گرنازیان» از اعضای جامعه مسیحی ارمنی فلسطینی، نقل میکند که برخی مسیحیان از ترس توهین و آزار، دوبار فکر میکنند پیش از آنکه نماد برجستهای از مذهب خود، مانند گردنبند، را به گردن بیاویزند. او پس از پاره شدن یک پرچم کلیسایی در عید پاک میگوید: تصور کنید اگر چنین اتفاقی برای یک نماد یهودی میافتاد! چه سر و صدایی به پا میشد!
آنچه یدیعوت آحرونوت در گزارش شالوم نقل میکند، نشاندهنده تأثیر این حملات بر زندگی روزمره مسیحیان و نه فقط بر روحانیان مسیحی است. وقتی فردی از نشان دادن نماد دینی خود در شهری که قرار است مرکز سه دین باشد میترسد، آزادی عبادت به شعاری توخالی تبدیل میشود که با واقعیت تلخ زندگی مسیحیان در قدس ـ و البته مسلمانان ـ فاصله دارد.
مرکز روسینگ برای آموزش و گفتوگو نیز به این روایتها پشتوانه آماری میدهد. بر اساس گزارش سالانه این مرکز درباره حملات به مسیحیان در اسرائیل و قدس شرقی در سال ۲۰۲۵، ۱۵۵ مورد حادثه ثبت شده که شامل ۶۱ حمله فیزیکی، ۵۲ مورد آسیب به اموال کلیسا، ۲۸ مورد آزار و ۱۴ مورد تخریب یا مخدوش کردن نمادهای مسیحی بوده است.
از این رو، بهگفته شالوم، حوادثی مانند شکستن مجسمه مسیح توسط یک سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان یا حمله به یک راهبه در قدس، دیگر صرفاً رفتار فردی محسوب نمیشوند، بلکه بخشی از یک روند گستردهتر هستند.
حمایت در حال فرسایش
این بحران از مرزهای قدس فراتر رفته و به پایگاه مسیحیان انجیلی در ایالات متحده آمریکا نیز رسیده است. در تحلیلی که مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل از مهمترین اندیشکدههای امنیتی در تلآویو با عنوان «بحران شدید در جایگاه اسرائیل در ایالات متحده آمریکا» منتشر کرده، پروفسور «تد ساسون» پژوهشگر مسائل یهودیان آمریکا و نویسنده کتاب «صهیونیسم آمریکایی جدید»، هشدار داده که کاهش محبوبیت اسرائیل دیگر محدود به دموکراتها یا جریانهای لیبرال نیست، بلکه به میان گروههایی از جمله جمهوریخواهان و انجیلیهای جوان که زمانی حامیان قطعی اسرائیل بودند نیز کشیده شده است.
این گزارش تأکید میکند که دادههای موجود نشان میدهد نسلهای جوان آمریکایی دیگر نگاه مثبتی به اسرائیل ندارند.
تصویر روشنتر در جدیدترین نظرسنجیهای مرکز پژوهشی پیو دیده میشود که نشان میدهد ۶۰ درصد آمریکاییها دیدگاهی منفی نسبت به اسرائیل دارند و ۵۹ درصد نیز به نتانیاهو در عرصه بینالمللی اعتماد ندارند.
حتی در میان پروتستانهای انجیلی سفیدپوست آمریکا ـ که همچنان مثبتترین نگاه را به اسرائیل دارند ـ میزان اعتماد به نتانیاهو تنها ۵۲ درصد است.
نتانیاهو به یک بار تبدیل شده است
در اینجا، مسئله از کاهش محبوبیت اسرائیل فراتر رفته و به کاهش محبوبیت شخص نتانیاهو میرسد. او که رابطه خود با راست مسیحی را بر پایه تصویر حامی اسرائیل توراتی، بنا کرده بود، اکنون با مخاطبانی روبهروست که تصاویر غزه را میبینند، درباره حملات به کلیساها میشنوند و رفتارهای تحقیرآمیز با مسیحیان در قدس و کرانه باختری را دنبال میکنند.
مقالات روزنامههای عبری هاآرتص و یدیعوت آحرونوت در کنار دادههای مرکز روسینگ، مؤسسه مطالعات امنیت ملی و مرکز پیو، نشان میدهد که نتانیاهو، حمایت مسیحیان را یکباره از دست نمیدهد، اما انحصار سخن گفتن به نام آنها را از دست داده است.
ائتلاف انجیلی–اسرائیلی بر پایه روایتی دینی و سیاسی شکل گرفت که به راست اسرائیل، حمایت گستردهای بخشید. اما جنگ، رشد جریانهای دینی ملیگرا، افزایش حملات به مسیحیان و کاهش اعتماد آمریکاییها به نتانیاهو، این ائتلاف را از یک سرمایه راهبردی به باری در حال آشکار شدن تبدیل کرده است.
