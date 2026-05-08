به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای درباره ترکیب دولت آینده این کشور، خواستار ادغام گروه‌های مسلح، مقابله فوری با فساد و بازگشایی پرونده «سرقت قرن» شد؛ مواضعی که در آستانه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید، می‌تواند بر معادلات سیاسی عراق تأثیرگذار باشد.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر امروز در بیانیه‌ای درباره تشکیل دولت آینده عراق اعلام کرد: «اگر رضایت خدا، مردم و خاندان صدر را می‌خواهید، فرد مکلف به تشکیل دولت ـ هر که باشد ـ باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد.»

صدر در نخستین بند این بیانیه خواستار تبدیل گروه‌های مسلح به تشکیلاتی با عنوان «نیروهای شعائر دینی» تحت نظارت سازمان حج و عمره عراق شد و گفت این گروه‌ها می‌توانند به نهادهای امدادی و انسانی نیز تبدیل شوند.

وی تأکید کرد هر گروهی که این روند را نپذیرد، خارج از قانون محسوب خواهد شد.

او همچنین اعلام کرد در صورت اجرای این طرح، آمادگی دارد تشکیلات «لواء الیوم الموعود» را منحل کرده و «سرایا السلام» را به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تحویل دهد.

رهبر جریان صدر در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار کنار گذاشتن آنچه «ترکیب‌بندی سنتی و سهمیه‌بندی‌شده» در تشکیل کابینه خواند، شد و تأکید کرد هیچ فرد یا جریانی که دارای شاخه مسلح باشد نباید در دولت حضور داشته باشد و دولت آینده باید پاسخگوی مطالبات مردم عراق باشد.

صدر همچنین بر ضرورت استقلال عراق از تمامی دخالت‌های خارجی تأکید کرد و گفت: «نه شرقی و نه غربی.»

وی در ادامه خواستار آغاز فوری مبارزه با فساد ظرف حداکثر ۹۰ روز شد و تأکید کرد این روند باید با پرونده «سرقت قرن»، عاملان آن و تمامی پیامدهایش آغاز شود.

رهبر جریان صدر همچنین خواهان تقویت روابط خارجی عراق در چارچوبی شد که «هیبت و جایگاه» این کشور را حفظ کند.

وی هم‌زمان بر گسترش روابط با کشورهای عربی، اسلامی و جامعه بین‌اللی بدون دخالت خارجی تأکید کرد.

او در پایان اعلام کرد جریان صدر هیچ نماینده‌ای در کابینه آینده نخواهد داشت و هیچ‌یک از وزرای دولت آینده نماینده این جریان محسوب نخواهند شد.

عراق در مرحله‌ای حساس از تحولات سیاسی قرار دارد و تلاش برای دستیابی به توافق میان جریان‌های مختلف، به‌عنوان گامی اساسی در جهت تثبیت وضعیت داخلی و پاسخ به مطالبات مردمی ارزیابی می‌شود.

«نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق، روز دوشنبه هفتم اردیبهشت پس از توافق ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بر سر نامزدی «علی فالح کاظم الزیدی» برای تصدی پست نخست وزیری عراق، وی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان در جلسه اخیر خود برای معرفی علی الزیدی به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری به توافق نهایی رسید. الزیدی چهره‌ای دانشگاهی، حقوقی و اقتصادی است و ۳۰ روز فرصت دارد تا ترکیب کابینه‌اش را تکمیل کند.

