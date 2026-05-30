اجرایی شدن جداسازی شاخه نظامی «سرایا السلام» از جریان صدر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عراقی خبر دادند تصمیم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، برای جداسازی بخش نظامی «سرایا السلام» از ساختار سیاسی وابسته به خود و الحاق آن به دولت، وارد مرحله اجرایی شده است.

این تحول پس از آن رخ داد که کمیته ویژه تشکیل‌شده برای اجرای این تصمیم، نخستین نشست خود را برگزار کرد و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

کمیته مأمور از سوی مقتدی صدر روز جمعه اعلام کرد که روند پیگیری جدایی بخش نظامی «سرایا السلام» از جریان ملی شیعی را آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب دستور مستقیم صدر انجام می‌شود؛ دستوری که بر تکمیل مراحل اجرایی این تصمیم در بازه زمانی مشخص تأکید دارد.

حضور رهبران جریان صدر در نخستین نشست

در نخستین نشست این کمیته، شماری از رهبران جریان صدر و مسئولان پیگیری اجرای این طرح حضور داشتند.

مهلت یک هفته‌ای برای تکمیل روند

در بیانیه دفتر ویژه مقتدی صدر نیز آمده است که بر اساس دستور رهبر این جریان، روند جدایی ساختار نظامی سرایا السلام باید ظرف مدت یک هفته تکمیل شود و کمیته مأمور از روز جمعه رسماً کار خود را برای پیگیری این فرآیند آغاز کرده است.

هماهنگی دولت عراق با این روند

وبگاه العربی الجدید در این خصوص نوشت: در حالی که نزدیکان مقتدی صدر از ارائه جزئیات مربوط به سازوکار اجرایی این تصمیم خودداری کرده‌اند، نگاه‌ها به سمت نهادهای دولتی در بغداد معطوف شده است که همزمان پیگیری این پرونده را آغاز کرده‌اند.

یک منبع دولتی آگاه در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اعلام کرد که کمیته تشکیل‌شده از سوی صدر از روز جمعه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و دولت نیز همزمان اقدامات لازم برای همراهی و تسهیل اجرای این روند را در دستور کار قرار داده است.

به گفته این منبع، «نخست‌وزیر عراق دستورهای مستقیمی برای پیگیری مستمر این پرونده صادر کرده است؛ چرا که این روند می‌تواند در تقویت ساختار دولت و تثبیت اصل انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی نقش مهمی ایفا کند».

وی افزود: یک کمیته دولتی نیز به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا با کمیته صدر فعالیت می‌کند تا موانع اداری، حقوقی و سازمانی احتمالی در مسیر اجرای این طرح را برطرف کند.

این منبع همچنین تأکید کرد که با وجود پیچیدگی‌های این پرونده و وجود موانع واقعی، نهادهای مسئول در تلاش هستند با همکاری همه طرف‌های مرتبط، این چالش‌ها را مدیریت کنند. به گفته او، اجرای کامل این طرح از نظر فنی و اداری به زمان نیاز دارد، اما مهلت تعیین‌شده می‌تواند زمینه‌ساز تدوین چارچوب‌های اولیه و توافق بر سر سازوکارهای اساسی باشد که مراحل بعدی بر اساس آن شکل خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد که دولت این روند را صرفاً محدود به پرونده «سرایا السلام» نمی‌بیند، بلکه آن را به‌عنوان یک تجربه مهم تلقی می‌کند که در صورت موفقیت می‌تواند به الگویی برای سامان‌دهی سایر گروه‌های مسلح در آینده تبدیل شود.

