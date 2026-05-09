به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین اقدام ضد ایرانی خود ۱۰ فرد و شرکت را به بهانه حمایت از تلاش‌های ارتش ایران برای تهیه سلاح تحریم کرد.

این تحریم‌ها شامل شرکت‌هایی می‌شود که دو مورد از آنها در چین و سه مورد در هنگ کنگ مستقر هستند.

طبق این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد: ممکن است تحریم‌های ثانویه را بر نهادهایی که از فعالیت‌های ایران در رابطه با پالایشگاه‌های نفت مستقل در چین حمایت می‌کنند، اعمال کنیم.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین در موضعی مداخله‌جویانه گفت: آماده‌ایم علیه هر شرکتی که از تجارت «غیرقانونی» ایران، از جمله خطوط هوایی، حمایت می‌کند، اقدام کنیم.

