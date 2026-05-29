به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. تحریم‌هایی که شرکت‌ها و کشتی‌های بین‌المللی مرتبط با ایران را نیز دربر می‌گیرد.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که این کشور، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از دسترسی به فرودگاه‌ها و باندهای فرود محروم خواهد کرد و اقدامات دیگری نیز در این زمینه انجام می‌دهد. این تصمیم در چارچوب افزایش فشارهای واشنگتن بر تهران، صورت می‌گیرد.

بسنت در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: واشنگتن دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌ها را متوقف کرده و مانع سوخت‌گیری و فروش بلیت آن‌ها خواهد شد، تنها دستیابی به نتیجه‌ای رضایت‌بخش در مذاکرات می‌تواند به این چرخه پایان دهد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا نام شرکت‌های مورد نظر را اعلام نکرد، اما وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر شرکت‌های هواپیمایی «ایران‌ایر» و «ماهان‌ایر» را هدف تحریم قرار داده بود.

بسنت در یک نشست خبری بعدی مدعی شد که این تصمیم شامل پروازهای مذهبی و انسان‌دوستانه نمی‌شود. به ایرانیانی که قصد انجام مناسک حج در مکه یا مدینه را دارند اجازه پرواز داده خواهد شد و همچنین پروازهای دارای اهداف انسان‌دوستانه مشروع نیز مجاز خواهند بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعمال کرد. نهادی تازه‌تأسیس که ایران برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، تنگه راهبردی هرمز را بست، اقدامی که موجب آشفتگی شدید در بازارهای انرژی و تزلزل در اقتصاد جهانی شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸