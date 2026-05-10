رهگیری چند پهپاد در آسمان کویت و امارات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الجزیره در گزارشی نوشت: وزارت دفاع کویت روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور بامداد امروز چند پهپاد متخاصم را در حریم هوایی کویت شناسایی و بر اساس دستورالعمل‌های نظامی با آن‌ها مقابله کرده‌اند. ارتش کویت این حادثه را نخستین مورد از زمان اجرای آتش‌بس میان ایران و آمریکا در ماه آوریل عنوان کرده است.

همزمان وزارت دفاع امارات نیز از رهگیری دو پهپاد خبر داد و اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور موفق به مقابله با این اهداف شده‌اند. امارات پیش‌تر نیز از رهگیری چند موشک بالستیک و پهپاد خبر داده بود که به گفته مقام‌های این کشور، در پی آن چند نفر زخمی شدند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است. ایران پیش‌تر هرگونه حمله مستقیم به امارات را رد کرده و تأکید کرده بود در برابر هر اقدام تهدیدآمیز علیه منافع و امنیت خود، واکنش قاطع نشان خواهد داد.

