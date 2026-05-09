امام جمعه بغداد: عراق در آستانه انفجار اجتماعی/ منطقه شاهد فروپاشی نظم پس از جنگ جهانی دوم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله موسوی روز جمعه در خطبه‌های نماز سیاسی-عبادی اعلام کرد: اعتراض وی متوجه اشخاص نیست، بلکه به سرنوشت عراق و آینده نظام سیاسی مربوط می‌شود.

وی هشدار داد: بی‌توجهی به مطالبات مردم و برخورد متکبرانه با شهروندان می‌تواند کشور را به‌سوی انفجار اجتماعی خطرناکی سوق دهد.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: مراجع دینی و خردمندان عراق همواره تلاش کرده‌اند خشم عمومی را مهار کنند تا کشور به هرج‌ومرجی که «تر و خشک را با هم می‌سوزاند» کشیده نشود.

وی درباره نقش مرجعیت دینی در مرحله گذشته نیز گفت: مرجعیت تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه نصیحت و رهنمود به جریان‌های سیاسی انجام داد، اما در نهایت به این جمع‌بندی رسید که بسیاری از سیاستمداران به توصیه‌ها توجهی ندارند؛ از این‌رو مرجعیت، میزان ورود مستقیم خود به تعامل با طبقه سیاسی را کاهش داد، هرچند درِ ارشاد و راهنمایی را برای کسانی که دنبال اصلاح‌ هستند باز نگه داشته است.

آیت الله موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات بین‌المللی اظهار داشت: جهان از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد دگرگونی‌های بزرگی در موازنه قدرت بوده و نظام بین‌المللی شکل‌گرفته پس از آن جنگ، اکنون با ظهور قدرت‌های جدیدی همچون چین و تغییر الگوهای سنتی ائتلاف‌ها، در حال فروپاشی است.

وی افزود: بسیاری از کشورها در سایه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی فزاینده، در تلاش برای بازتعریف جایگاه خود در نظم جدید جهانی هستند.

امام جمعه بغداد همچنین به تحولات منطقه‌ای پرداخت و درباره تنش فزاینده میان ایران و آمریکا و تلاش واشنگتن برای تحمیل سلطه بر منطقه اظهار داشت: برخی جریان‌های سیاسی منطقه، راهبرد «بی‌طرفی» و تکیه بر حمایت آمریکا را دنبال می‌کنند، در حالی که جریان دیگری بر استقلال تصمیم ملی و خروج نیروهای خارجی از عراق تأکید دارد.

وی تأکید کرد: عراق از ظرفیت‌های تاریخی و انسانی لازم برای تبدیل شدن به کشوری محوری در منطقه برخوردار است و از سرگرم شدن جریان‌های سیاسی به اختلافات بر سر مناصب و وزارتخانه‌ها به‌جای رسیدگی به پرونده‌های فساد، بیکاری و افت خدمات عمومی انتقاد کرد.

وی افزود:، ادامه این روند، عراق را در چرخه ضعف و وابستگی خارجی نگه خواهد داشت.

آیت‌الله موسوی در بخش دیگری از خطبه خود، از پایداری نیروهای مقاومت در لبنان تمجید کرد و بیان داشت: ایستادگی پایگاه مردمی مقاومت در این کشور، نشان‌دهنده پایبندی به گزینه مقاومت با وجود فشارهای سیاسی و نظامی است.

وی همچنین افزود: ملت‌های منطقه با دقت، تحولات مربوط به تنش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه مذاکرات و رویارویی میان تهران و واشنگتن را دنبال می‌کنند.

امام جمعه بغداد در پایان خطبه خود تأکید کرد: ملت‌های آگاه، توانایی ساخت آینده و صیانت از حاکمیت ملی خود را دارند و از سیاستمداران عراقی خواست در مواضع خود بازنگری کرده و برای ساخت کشوری قدرتمند، مستقل و پاسخگو به مطالبات شهروندان و حافظ کرامت ملی تلاش کنند.

..........................

پایان پیام