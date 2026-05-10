به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین گزارش داد که شکاف و تنش در روابط میان «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، بر سر جنگ فرسایشی علیه ایران، هر روز عمیقتر میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره به نوشته روزنامه گاردین، اگرچه دو طرف در ظاهر تلاش میکنند هماهنگی کامل خود را به نمایش بگذارند، اما پشت پرده، بیاعتمادی و اختلافات سیاسی به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
«جولیان بورگر» خبرنگار گاردین در قدس اشغالی نوشت که نتانیاهو بیش از حد بر استحکام رابطه خود با ترامپ تأکید میکند، اما بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند همین اصرار، تردیدها درباره واقعیت روابط دو طرف را بیشتر کرده است؛ بهویژه پس از افشاگریهایی که از کنار گذاشته شدن اسرائیل از برخی رایزنیهای آمریکا درباره جنگ و مذاکرات غیرمستقیم با ایران با میانجیگری پاکستان حکایت دارد.
این روزنامه به نقل از «دالیا شایندلین» تحلیلگر سیاسی آمریکایی ـ اسرائیلی نوشت که تکرار مداوم نتانیاهو درباره قدرت رابطه با ترامپ، بیشتر نگرانکننده تا اطمینانبخش است و جنگ نیز در مقایسه با اهداف اولیه، بسیار بد پیش میرود.
نتانیاهو چگونه ترامپ را به سمت جنگ سوق داد؟
گاردین در ادامه نوشت که رابطه ترامپ و نتانیاهو طی سالهای گذشته بر پایه اشتراکات سیاسی و ایدئولوژیک شکل گرفته بود؛ بهطوریکه هر دو با رویکردهای پوپولیستی، نفوذ داخلی خود را تقویت کردند و نقش نهادهای سنتی را کاهش دادند.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو سالها تلاش کرد که رؤسای جمهور آمریکا را به حمله علیه ایران متقاعد کند و نقش مهمی در ترغیب ترامپ برای خروج از توافق هستهای ایران که در سال ۲۰۱۵ در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما امضا شده بود، ایفا کرد.
به نوشته گاردین، فروپاشی توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ باعث سرعت گرفتن برنامه هستهای ایران و افزایش ذخایر اورانیوم با غنای بالا شد؛ مسألهای که زمینه بحران کنونی را فراهم کرد.
محاسبات اشتباه درباره ایران
این گزارش به نقل از «آلون پینکاس» دیپلمات پیشین اسرائیلی مینویسد که نتانیاهو به ترامپ القا کرده بود نظام ایران ضعیف و در آستانه فروپاشی است و حتی نمونه ونزوئلا و «نیکلاس مادورو» را بهعنوان الگویی برای تغییر سریع حکومت مطرح کرده بود.
طبق این روایت، نتانیاهو به ترامپ گفته بود اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، مردم آماده شورش هستند و سپاه پاسداران کنترل اوضاع را از دست داده است. همچنین «دیوید بارنیا» رئیس موساد نیز این تصویر را تقویت کرده و ایران را میوهای رسیده و آماده سقوط، توصیف کرده بود.
اما به نوشته گاردین، این برآوردها کاملاً اشتباه از آب درآمد؛ زیرا نه نظام ایران سقوط کرد و نه اعتراضات گستردهای علیه حکومت شکل گرفت. در مقابل، تهران توانست با حمله به پایگاههای آمریکایی و برخی کشورهای خلیج فارس و همچنین ایجاد اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز، فشار متقابل وارد کند و بحران اقتصادی جهانی بهوجود آورد.
افزایش نارضایتی ترامپ از نتانیاهو
گزارش گاردین تأکید میکند که ترامپ از اواخر ماه مارس بهتدریج از نتانیاهو ناامید شد؛ زیرا جنگ به یک هزینه سیاسی و راهبردی برای آمریکا تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، دولت آمریکا بهمرور اسرائیل را از برخی تماسها و مذاکرات مرتبط با ایران کنار گذاشت و همین موضوع باعث شد مقامهای اسرائیلی برای اطلاع از روند تحولات، بیشتر به سرویسهای اطلاعاتی خود متکی شوند.
ترامپ همچنین بهصورت علنی از نتانیاهو بهویژه پس از حمله اسرائیل به میدان گازی «پارس جنوبی» ایران، انتقاد کرد. او حتی بعدتر در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که اسرائیل اجازه ادامه حملات به لبنان را ندارد؛ اقدامی که بهعنوان توبیخی بیسابقه علیه نخستوزیر اسرائیل تلقی شد.
جنگی که آینده سیاسی دو طرف را تهدید میکند
گاردین در پایان نوشت که ترامپ در تلاش است پیش از سفر احتمالی خود به پکن و دیدار با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین، پرونده جنگ را ببندد، اما پیامدهای این درگیری باعث شده سرنوشت سیاسی او و نتانیاهو به یکدیگر گره بخورد.
نتانیاهو با خطر شکست در انتخابات و پایان احتمالی دوران سیاسیاش روبهرو است و ترامپ نیز نگران تأثیرات جنگ بر موقعیت داخلی خود و انتخابات آینده آمریکا است.
این گزارش در جمعبندی به نقل از آلون پینکاس مینویسد: ترامپ و نتانیاهو هر کدام ضربه سنگینی به دیگری وارد کردهاند؛ عبارتی که نشان میدهد جنگی که زمانی عامل نزدیکی آنها بود، اکنون به تهدیدی جدی برای آینده سیاسی هر دو تبدیل شده است.
