به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی امروز شنبه تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک‌های «البیاضه» و «رشاف» با گلوله‌های توپ هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت امروز با موشک زمین به هوا با پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در آسمان «العباسیه» در جنوب لبنان مقابله کردند.

حزب الله همچنین از حمله موشکی رزمندگان مقاومت به تجمع خودروهای نظامی ارتش صهیونیستی در شهرک «رشاف» خبر داد.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستاها و تخریب خانه‌ها و شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.

