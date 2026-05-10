به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی «خشم اسرائیل از عربستان سعودی» را فاش و به ترس از یک «توافق بد» بین تهران و واشنگتن که میلیاردها دلار به ایران سرازیر خواهد کرد، اشاره کرد.

«ایتامار آیچنر»، روزنامه‌نگار این روزنامه در گزارشی نوشته است که «در بحبوحه خوش‌بینی در کاخ سفید در مورد توافق قریب‌الوقوع با ایران، بررسی‌های ارائه شده در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل نشان داد که "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا از سرگیری جنگ را "آخرین راه حل" می‌داند و آن را نمی‌خواهد».

طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی از یک «توافق بد» که میلیاردها دلار را به ایران سرازیر کند، می‌ترسد و نگران است که به موضوع موشک‌های بالستیک نپردازد.

بر اساس این گزارش، «اسرائیل معتقد است که وضعیت فعلی برای آن بد نیست، علیرغم گزارش واشنگتن پست مبنی بر اینکه ایران می‌تواند چندین ماه دیگر در برابر محاصره مقاومت کند و بیشتر موشک‌ها و پرتابگرهایی که قبل از جنگ در اختیار داشت، در اختیار آن باقی مانده است. اولویت اول رژیم صهیونیستی البته، از سرگیری جنگ و حمله به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌ها است - حمله‌ای که اسرائیل مدعی است سقوط نظام را تسریع می‌کند. با این حال، ترامپ نمی‌خواهد جنگ را از سر بگیرد و در حال انجام مذاکراتی برای رسیدن به توافق است. از نظر ترامپ در صورت عدم از سرگیری خصومت‌ها، گزینه ارجح ادامه محاصره است».

در این گزارش ادعا شده است که «ایران در نتیجه محاصره آمریکا روزانه تقریباً نیم میلیارد دلار از دست می‌دهد که به شدت به اقتصاد جمهوری اسلامی آسیب می‌رساند».

مقامات ارشد صهیونیست گفتند که آمریکایی‌ها در حال حاضر بر مسائلی که برای اسرائیل مهم است، در درجه اول توقف برنامه هسته‌ای و حذف اورانیوم غنی‌شده، اصرار دارند. با این حال، سوال اصلی این است که آیا آمریکایی‌ها این موضع را تا پایان حفظ خواهند کرد یا خیر. هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد.

آیچنر اظهار داشت که در واقعیت، به هیچ وجه قطعی نیست که توافقی حاصل شود، زیرا شکاف‌ها بسیار زیاد است. بنابراین، اسرائیل ارزیابی می‌کند که به احتمال زیاد یک توافق دو مرحله‌ای یا یک توافق چارچوبی مشابه توافق موقت با حماس وجود خواهد داشت. در چنین سناریویی، ایالات متحده تحریم‌های ایران را لغو می‌کند و ایران محاصره تنگه هرمز را برمی‌دارد و سپس طرفین مذاکرات را ادامه می‌دهند.

طبق ادعای گزارش‌ها، چنین مذاکراتی ۳۰ روز طول خواهد کشید، اما به هیچ وجه قطعی نیست که طرفین در این بازه زمانی به تفاهم برسند». در عین حال، از نظر او، «نشانه‌ها در حال حاضر نشان می‌دهد که ترامپ نمی‌خواهد به جنگ بازگردد». او همچنین با مشکلاتی از سوی عربستان سعودی روبه‌رو است که استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در این کشور را از ترس انتقام ایران محدود کرده است.

در حالی که وال استریت ژورنال ادعا کرده بود که هم عربستان سعودی و هم کویت محدودیت‌هایی را که بر آمریکایی‌ها اعمال کرده بودند، لغو کرده‌اند و دولت ترامپ در حال بررسی از سرگیری پروژه «آزادی کشتی‌ها» است، اما یک منبع آمریکایی این موضوع را به الجزیره تکذیب کرد. همچنین در مورد گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ریاض از ترامپ خواسته است «به فشار بر ایران ادامه دهد»، مقامات سعودی این تصور را که «محمد بن سلمان»، ولیعهد، به دنبال طولانی کردن درگیری اخیر بوده است، رد کردند.

دولت سعودی در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی عربستان سعودی همیشه از حل و فصل مسالمت‌آمیز این درگیری، حتی قبل از شروع آن، حمایت کرده است». این دولت خاطرنشان کرد: مقامات «با دولت ترامپ در تماس نزدیک هستند و تعهد ما همچنان پابرجاست.»

وزارت امور خارجه عربستان سعودی همچنین روز جمعه به گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر لغو محدودیت‌های استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای بازگشایی تنگه هرمز توسط کشورهای خلیج فارس واکنش نشان داد.

سفیر «رائد قرمالی»، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماتیک، در پستی اظهار داشت: «پادشاهی عربستان سعودی همچنان به موضع خود در حمایت از کاهش تنش و اجتناب از تشدید تنش و همچنین حمایت از مذاکرات و تلاش‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. ما باید نسبت به آنچه در رسانه‌ها به منابع ناشناس - که برخی از آنها ادعا می‌شود سعودی هستند - نسبت داده می‌شود و با این موضع در تضاد است، محتاط باشیم.»

در گزارش عبری این گونه ادعا شده است که اسرائیل نگران توافقی است که بودجه قابل توجهی را به ایران تزریق می‌کند، که ممکن است به دنبال انتقام باشد. در هر صورت، یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که «به هیچ وجه قطعی نیست که توافقی حاصل شود».

او افزود: «اگر هر طرف در موضع خود باقی بماند و تغییر چشمگیری ایجاد نکند، به نظر می‌رسد که توافقی حاصل نخواهد شد.»

علاوه بر این، اسرائیل تأکید می‌کند که هماهنگی با آمریکایی‌ها ادامه دارد و گفت‌وگوهای فشرده و سازنده‌ای در جریان است، اما آنها اضافه می‌کنند: «ما ایالات متحده را اداره نمی‌کنیم. در نهایت، آنها طبق منافع آمریکا تصمیم می‌گیرند.»

...............................

پایان پیام/ 167