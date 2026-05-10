به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسینیه‌های شهر محرق بحرین با صدور بیانیه‌ای، انتساب بیانیه‌ای در حمایت از اقدامات وزارت کشور بحرین را رد کرده و اعلام کردند نام این مجموعه‌ها به‌صورت اجباری و تحت فشار برای توجیه بازداشت گسترده علمای شیعه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است که ادعای حمایت هیئت عالی حسینیه‌های شهر محرق از عملکرد وزارت کشور در جریان بازداشت‌های اخیر، صحت ندارد و چنین موضعی هرگز از سوی حسینیه‌ها صادر نشده است.

حسینیه‌های محرق تأکید کردند برخی طرف‌ها تحت فشار و تهدید مجبور به انتشار این بیانیه شده‌اند و استفاده از نام حسینیه‌ها در منازعات سیاسی و امنیتی، اقدامی مردود و توهین به جایگاه دینی و اجتماعی این نهادهاست.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است که بازداشت و زندانی کردن علمای شیعه با رسالت دینی، فرهنگی و اجتماعی حسینیه‌ها در تضاد آشکار قرار دارد و هدف قرار دادن علما، تعرض به ارزش‌ها و پیام دینی جامعه محسوب می‌شود.

حسینیه‌های محرق همچنین اعلام کردند موضوع تعرض به علمای شیعه و مسائل سیاسی، خط قرمزی است که نباید مورد سوءاستفاده یا بهره‌برداری قرار گیرد و این نهادها حاضر نیستند به ابزاری برای توجیه سرکوب یا پوشاندن اقدامات فرقه‌گرایانه تبدیل شوند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر حفظ رویکرد مسئولانه و ملی، آمده است که تکذیب این بیانیه به معنای نادیده گرفتن خدمات عمومی نهادهای دولتی نیست، اما حسینیه‌ها هرگونه تلاش برای کشاندن نام آن‌ها به حمایت از برخوردهای امنیتی و سیاسی را رد می‌کنند.

