دل بستن به دولت آمریکا یک اشتباه راهبردی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس نمایندگان لبنان با انتقاد شدید از سیاست‌های جاری در واشنگتن، آن را نقض صریح قانون اساسی و توافق طائف دانست و تأکید کرد: مقاومت با تکیه بر قدرت میدانی و حمایت مردمی، هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را قاطعانه پاسخ خواهد داد.

به گزارش الاخبار، فضل‌الله، در جریان مراسم تجلیل از شهید «یحیی محمد حدرج» در منطقه الغبیری تأکید کرد: مقاومت وارد مرحله جدیدی شده است و هرگز بازگشت به معادلات پیش از ۲ مارس را نخواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: وقتی دشمن به روستاها و ضاحیه بیروت حمله می‌کند، باید منتظر پاسخ باشد و این دقیقاً همان کاری است که مقاومت انجام می‌دهد.

وی با اشاره به شکاف داخلی در نحوه مقابله با دشمن صهیونیستی، خواستار مدیریت هوشمندانه و مسئولانه این اختلافات شد و افزود: نباید کشور را به هزارتوهای خطرناک کشاند چرا که اولویت ملی ما باید توقف تجاوز، آزادسازی سرزمین، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا باشد.

فضل‌الله ضمن انتقاد از رویکرد سلطه‌جویانه واشنگتن، آن را خروج از اصول توافق «طائف» و قانون اساسی توصیف کرد و افزود: طبق متن صریح توافق طائف، نیروهای مسلح باید برای مقابله با تجاوزات اسرائیل آماده شوند و از تمام ابزارها برای آزادسازی سرزمین استفاده کنند در حالی که «مقاومت» یکی از اصلی‌ترین این ابزارهاست.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت همچنین مذاکرات مستقیم با دشمن را مسیری رو به زوال دانست و تأکید کرد: ما با دیپلماسیِ متکی بر قدرت و مذاکرات غیرمستقیم برای تحقق اهداف ملی مخالف نیستیم، اما مسیری که اکنون در واشنگتن دنبال می‌شود، برخلاف مصالح ملی و قانونی است.

وی در پایان هشدار داد: دل بستن به دولت امریکا اشتباهی راهبردی است و مقاومت با قدرت اجازه ایجاد کمربند امنیتی یا ماندن دشمن در خاک لبنان را نخواهد داد.

