به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش حملات پهپادی در جبهه شمالی، رسانههای اسرائیلی از ناتوانی ارتش این رژیم در مقابله مؤثر با پهپادهای حزبالله خبر میدهند. شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرده که سامانههای دفاعی و راداری موجود دیگر پاسخگوی تهدید پهپادهای انتحاری و هدایتشونده حزبالله نیستند و فرماندهان نظامی این وضعیت را یکی از دشوارترین چالشهای میدانی توصیف میکنند.
بر اساس این گزارش، فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل اذعان کرده که بسیاری از پهپادهای حزبالله زمانی شناسایی میشوند که برای مقابله با آنها بسیار دیر شده است. یکی از مسئولان میدانی نیز گفته تنها راهکار فعلی نیروها، «هوشیاری کامل و شلیک فوری پس از مشاهده پهپاد» است؛ موضوعی که نشاندهنده محدودیت توان عملیاتی ارتش در برابر این تهدید جدید است.
رسانههای اسرائیلی همچنین تأکید کردهاند که پهپادهای هدایتشونده با فیبر نوری به اصلیترین معضل ارتش اسرائیل در لبنان تبدیل شدهاند. طبق این گزارش، حدود ۹۰ درصد از ۱۶۰ تا ۲۰۰ پهپاد شلیکشده اخیر از این فناوری بهره میبردند؛ فناوریای که به گفته کارشناسان، برتری هوایی در ارتفاع پایین را به چالشی جدی برای ارتش اسرائیل تبدیل کرده و معادلات میدانی در مرزهای شمالی را تغییر داده است.
