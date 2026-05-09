امام خمینی(ره) خورشید تاریخ معاصر بود که به جهان نور امید بخشید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز شنبه، 19 اردیبهشت 1405 در نشست هماهنگی سیوهفتمین سالگرد معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، شصتوسومین سالگرد قیام خونین پانزدهم خرداد، بیستوپنجمین سالگرد شهادت آیتالله احسانبخش و دومین سالگرد شهید جمهور خادمالرضا آیتالله رئیسی و شهدای خدمت که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد، با بیان اینکه امام خمینی(ره) همچون خورشیدی در تاریخ معاصر جهان درخشیده است، گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی به جهان بشریت و انسانهای فرورفته در ظلمت و غفلت، نور امید بخشید.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) با روشهای انسانشناسانه، هدایتهای هنرمندانه و دستورالعملهای دینمدارانه، مردم را به مقاومت و قیام فرامیخواند، اظهار کرد: به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ما مِس بودیم او ما را طلا کرد، امام کیمیا و اکسیر بود.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری به خاطرات «روبین وود زورث» خبرنگار آمریکایی در جریان ملاقاتش با امام راحل(ره) در جماران اشاره کرد و افزود: او در کتاب خاطراتش نوشته است «کمترین چیزی که در رابطه با او میتوانم بگویم این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است یا اینکه او موسای اسلام است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود بیرون براند».
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به فرمایش امام شهید انقلاب اسلامی در رابطه با شخصیت برجسته و بینظیر امام خمینی(ره)، تصریح کرد: ایشان فرمودند «امام معنویت را در این دنیا زنده کرد، با هیچکدام از رهبرهای دنیا قابل مقایسه نبود؛ هیچکدام. فقط با پیغمبران و اولیای معصومین قابل مقایسه بود».
وی با تاکید بر اینکه بازخوانی ویژگیهای شخصیتی، مبانی فکری و خطمشی سیاسی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی از ضرورتهای کنونی جامعه ما است، گفت: امام خمینی(ره) هیچ ترسی از ابهت ظاهری و پوشالی استکبار جهانی نداشت و با اتکال به خداوند متعال وظیفه خود را انجام داد، او در برابر دنیا ایستاد و شجاعانه طاغوتهای زمانه را تحقیر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری به سخنان «هنری کیسینجر» مشاور رئیسجمهور وقت آمریکا در دهه هفتاد میلادی، اشاره کرد و افزود: او گفته است «آیتالله خمینی(ره) غرب را با بحران جدی برنامهریزی مواجه کرد، تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامهریزی را از سیاستمداران و نظریهپردازان سیاسی میگرفت».
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت تبیین اندیشه و آرمان امام خمینی(ره)، اظهار کرد: منش و روش معمار کبیر انقلاب اسلامی باید بهطور مداوم برای آحاد جامعه یادآوری گردد و به بهانههای گوناگون بدان پرداخته شود.
وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی در حالی برگزار میشود که هنوز پیکر مطهر امام شهید ما تشییع نشده است، اظهار کرد: با به شهادت رسیدن امام خامنهای (قدسسره)، داغ فراق جانسوز امام خمینی (ره) دوچندان شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری به تقارن روز چهاردهم خرداد سالگرد ارتحال جانگداز امام خمینی(ره) با هجدهم ذیحجه عید سعید غدیر خم اشاره کرد و افزود: این همزمانی فرصت مغتنمی است تا ملت ایران ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامتبرکاته)، تبعیت و فرمانپذیری خود از امام خویش را به نمایش بگذارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) درباره اهمیت عید غدیر خم، تصریح کرد: بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمودهاند: «زنده نگه داشتن عید غدیر نه برای این است که فقط چراغانی بشود و قصیدهخوانی بشود و مداحی بشود؛ مسأله این است که به ما یاد بدهند چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملتها و دستاندرکاران باشد.
وی با بیان اینکه ضروری است از تقارن چهاردهم خرداد با آخرین روز از «دهه امامت و ولایت» بهرهبرداری لازم انجام گیرد، گفت: این فرصت مغتنم موجب بهرهمندی بیشتر از این دهه خجسته در راستای تبیین آرمان و اندیشههای امامین انقلاب اسلامی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری بر ضرورت ارجنهادن به خدمات جانباز شهید آیتالله احسانبخش (نماینده فقید حضرت امام و رهبر شهید انقلاب در استان گیلان)، تاکید کرد و افزود: شایسته است همه دستگاهها و سازمانهای استان در معرفی ایشان به جامعه بهویژه نسل جوان کوتاهی نکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، تلاشهای آیتالله شهید حاجصادق احسانبخش را فراموشنشدنی دانست و تاکید کرد: سوابق مبارزاتی، پشتیبانی از هشت سال دفاع مقدس، باقیات الصالحات و سایر آثار این شخصیت برجسته هرگز از خاطر مردم گیلان محو نمیشود.
وی از برگزاری مراسم محوری سیوهفتمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در استان گیلان خبر داد و افزود: این مراسم ساعت 10 صبح پنجشنبه 14 خرداد همزمان با عید غدیر خم در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری در ادامه این نشست با بیان اینکه شهید آیتالله رئیسی، پرورشیافته امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، اظهار کرد: خدمت به مردم و فسادستیزی از بارزترین ویژگیهای شهید جمهور بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه سلوک اخلاقی، مشی رفتاری و خستگیناپذیری در خدمت به مردم موجب شد که آیتالله رئیسی محبوبیت فراوانی در نزد مردم پیدا کند، تصریح کرد: بدین سبب بود که رهبر شهید امت اسلامی در دیدار با خانواده ایشان فرمودند: «یکی از بهترینها زیر این آسمان را از دست دادیم».
وی با تاکید بر اینکه شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی و همراهان شهیدش، جانفدایان ایران بودند، گفت: بزرگداشت دومین سالگرد شهدای خدمت با شعار محوری «شهید جمهور جانفدای ایران» برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت، سالروز شهادت آیتالله رئیسی و همراهانش در تقویم به عنوان «روز شهدای خدمت» ثبت شده است، اظهار کرد: تبیین مولّفههای شخصیتی خادمالرضا آیتالله رئیسی، رسالت نخبگان حوزوی و دانشگاهی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به تبیین برخی از ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید جمهور در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: دولت شهید رئیسی الگوی مناسبی برای دولتهای جمهوری اسلامی است.
وی از برگزاری مراسم محوری دومین سالگرد شهادت شهید جمهور خادمالرضا آیتالله سیدابراهیم رئیسی و شهدای خدمت در استان گیلان خبر داد و افزود: این مراسم با سخنرانی دکتر محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در دولت سیزدهم)، ساعت 10 صبح چهارشنبه 30 اردیبهشت در مصلی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
در پایان این نشست 186 مصوبه به منظور بزرگداشت مناسبتهای ملی و انقلابی پیشرو به تصویب اعضا رسید.
