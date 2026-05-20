محفل شعر بانوان کشورهای اسلامی در حرم رضوی برای بزرگداشت شهید رئیسی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)-ابنا- از مشهد مقدس؛ دومین سالگرد شهادت سید ابراهیم رئیسی و همراهان او در سانحه پرواز بالگرد در سی‌ام اردیبهشت سال ۱۴۰۳، با اجرای برنامه‌های متعددی برای بزرگداشت وی همراه است. در این میان مشهد به عنوان خاستگاه و مرکز درخشش او در خدمت به مردم و زائرین امام رضا(ع) میزبان ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری و سیاسی است.

به این مناسبت در شب دومین سالگرد شهادت سیدابراهیم رئیسی، جمعی از زنان شاعران دوستدار ایران و اهل‌بیت(ع) در رواق دارالهدایه حرم مطهر امام رضا(ع) گردهم آمدند تا با قرائت اشعار دینی و آیینی خود یاد آن عزیز از دست رفته را پاس بدارند.

این برنامه، کنگره شعر «سلام بر ابراهیم» نام داشت که با قرائت قرآن کریم توسط قاری حرم، حسین پورکویر شروع شد و بعد از آن زیارت امین‌الله توسط ذاکر اهل بیت(ع) توسط محمدعلی خورشیدی در فضای رواق طنین انداز می‌شود و با سوز صدایش، اشک‌ها جاری می‌شود.

خانم‌ها سعیده حسین جانی، زهرا رضایی، فاطمه آزادی، سمانه خلف‌زاده، فاطمه افشاریان، محبوبه کاووسی، زهرا علیپور، مرضیه موفق، الهام نجمی از ایران و ریما نیائی و سلما الویسی از سوریه از جمله شاعرانی بودندکه سروده‌های خود را که طی دو سال گذشته در سوگ و بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید سروده بودند در این محفل زمزمه کردند؛ شاعرانی که به گفته خود، کلماتشان را با اذن و الهام از علی‌بن موسی‌الرضا (ع) ترکیب کرده‌اند.

شخصیت سیدابراهیم رئیسی که محبوب رهبر شهید انقلاب بود به دلیل اهتمام به آرمان‌های انقلاب اسلامی و از امیدهای آینده ایران، برای بسیاری از مسلمانان از دیگر کشورها شناخته شده بود. در جریان رحلت او برخی کشورهای منطقه مانند عراق و ترکیه و هند عزای عمومی اعلام کردند و از این رهگذر می‌توان به جایگاه او نزد ملل مسلمان اشاره کرد.

در این راستا اشعار بانوان به زبان‌های فارسی و عربی قرائت شد و اشعار فارسی برای مخاطبان غیرایرانی ترجمه گردید. در این محفل، زنانی از کشورهای ایران، سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان حضور داشتند.

شایان ذکر است ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سیدابراهیم رئیسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۳۰ و ۳۱ ازدیبهشت‌ماه جاری به میزبانی حرم مطهر امام رضا(ع) که شهید رئیسی افتخار خادمی و تولیت آن را داشت برگزار می‌گردد.

