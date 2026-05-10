انتشار ترجمه عربی تفاسیر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترجمه عربی دو عنوان از مجموعه تفاسیر رهبر شهید انقلاب از سوی انتشارات دارتمکین در عراق منتشر شد. این انتشارات دو عنوان «تفسیر سوره مجادله» و «تفسیر سوره تغابن» را در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

کتاب «تفسیر سوره مجادله» متن ویراسته‌ جلسات تفسیر سوره‌ مجادله است. این جلسات در دوران مسئولیت ریاست جمهوری معظّمٌ‌له در جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست جمهوری در هفت نوبت از هفدهم اردیبهشت تا یازدهم تیرماه ۱۳۶۱ برگزار شده و تمامی ۲۲ آیه‌ی این سوره مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب «تفسیر سوره تغابن» نیز حاصل سلسله جلسات تفسیری در دوره ریاست جمهوری ایشان در جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست جمهوری است که تمامی ۱۸ آیه این سوره در ۱۰ جلسه از تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۲ تا ۲۸ بهمن ۱۳۶۲ مورد بحث قرار گرفته است.

رهبر شهید انقلاب درباره علت انتخاب سوره‌های جزء ۲۸ و ۲۹، فرموده‌اند: «علّت اینکه اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره‏‌های جزء بیست‏‌وهفتم و بیست‏‌وهشتم و این حدود، غالباً سوره‏‌های مدنی و از سوره‏‌هایی است که در مدینه‏‌ طیّبه بر پیغمبر اکرم نازل شده و مربوط است به بعد از تشکیل حکومت اسلامی، یعنی مثل وضع کنونی ما.

نوع مطالب و مسائلی که بعد از تشکیل حکومت برای یک جامعه لازم است با نوع مطالب و مسائلی که [مربوط به] حین مبارزه‌‏ مردم برای تشکیل حکومت اسلامی است فرق می‌کند؛ کمااینکه شما در جامعه‏‌ خودمان هم این را مشاهده می‌کنید. امروز شما یک مسائلی دارید که این مسائل قبل از بهمن ۵۷ برای شما وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز مسائلی داشتید که امروز برای شما مطرح نیست. مثلاً مسئله‏‌ منافقین و مسئله‏‌ نفاق، مسئله‏‌ عدالت اجتماعی، مسئله‏‌ حکومت، مسئله‏‌ جهاد در جبهه‏‌های جنگ و ده‏‌ها مسئله از این قبیل، مسائل عمده‏‌ بعد از تشکیل حکومت است و این مسائل همان مسائلی است که در آیات مدنی بیشتر به آنها پرداخته شده.»

ویژگی این تفاسیر، ساده و قابل فهم بودن آن است. این مجموعه‌ها تلاش دارند تا با شرح و تبیین آیات قرآن کریم، انس با آن را در جامعه همگانی کنند؛ بنابراین مطالب ذکر شده در کتاب برای تمامی گروه‌های سنی قابل درک است.

رهبر معظم انقلاب بر همگانی شدن انس با قرآن و تأثیر آن بر هدایت جامعه تأکید دارند؛ چنانکه ایشان در این زمینه فرموده‌اند: نکته اول این است که فهم و تبیین قرآن، در هدایت عمومی جامعه و همچنین در هدایت فردی و کمال فردی هر شخصی دارای تأثیر بسزایی است؛ یعنی در جامعه اسلامی اگر مردم با قرآن آشنا باشند، با قرآن اُنس بگیرند و از راهنمایی‌های قرآن استفاده بکنند، هم به حرکت عمومی جامعه به سمت اهداف اسلامی کمک خواهد شد، و هم هر فردی به خودیِ خود، در درون خود، در ذهن و روح و قلب خود، به آن کمالی که اسلام برای شخص مسلمان معین کرده نزدیک‌تر خواهد شد.

به فرموده معظم‌له؛ منهای حرکت عمومی جامعه، هر فردی موظف است که خود را به کمال انسانی برساند؛ یعنی تعالی در روح خود ایجاد بکند و رابطه خود را با خدا و کیفیت یافتن خود را در جهت اهداف الهی روز به روز افزایش بدهد. این به برکت قرآن حاصل خواهد شد؛ با قرآن اگر انس داشته باشیم، خود ما به عنوان یک فرد و یک شخص، روحاً کیفیت پیدا می‌کنیم، تعالی پیدا می‌کنیم، به خدا نزدیک می‌شویم، اخلاق انسانی و اخلاق الهی در ما تقویت خواهد شد.



