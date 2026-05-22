به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه امنیتی که ارتش رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند در جنوب لبنان برای محافظت از شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی ایجاد می‌کند، دیگر به هدف اعلام شده خود نرسیده است. در عوض برای شهرک‌نشینان صهیونیست به تله مرگبار تبدیل شده است که هیچ محافظتی در برابر پهپادها و موشک‌های مقاومت ارائه نمی‌دهد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، «آلون بن-دیوید» در روزنامه عبری معاریو نوشت که اشتباه تاریخی در حال تکرار است: منطقه امنیتی جدید در حال تبدیل شدن به یک تله مرگبار است.

وی افزود: ما روزانه یادآوری‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه منطقه امنیتی جدید نمی‌تواند از ساکنان شمال محافظت کند. در آن سوی مرز، حزب‌الله به تاکتیک‌های جنگ چریکی بازگشته است که نیازی به نیروی زیاد ندارد، بلکه به حمله مداوم علیه هزاران هدفی که ارتش اسرائیل علیه آن مستقر کرده است، نیاز دارد

او افزود که منطقه امنیتی جدید قادر به محافظت از ساکنان شمال نه در برابر موشک‌ها و نه در برابر پهپادها نیست و حتی آنطور که ادعا شده، از آنها در برابر موشک‌های ضد تانک محافظت نمی‌کند.

آلون بن-دیوید توضیح داد که حدود ده روز پیش، یک موشک ضد تانک حزب‌الله به یک موضع ارتش اسرائیل در ارتفاعات حمام در ۳۰۰ متری شهرک متولا در شمال، اصابت کرد. هر کسی که آن را شلیک کرده بود، می‌توانست به راحتی به خانه‌ای در شهرک متولا اصابت کند.

تحلیلگر روزنامه عبری معاریو استدلال کرد که فاجعه در جنوب لبنان با این واقعیت که کسانی که این نبرد را رهبری می‌کنند، یعنی افسران ارشد ارتش اسرائیل، فارغ‌التحصیل حماقت دهه ۱۹۹۰ در لبنان هستند، تشدید می‌شود.

او خاطرنشان کرد که نیرویی متشکل از دو واحد ویژه این هفته در منطقه لیطانی عملیات انجام دادند. رزمندگان حزب‌الله این نیرو را زیر نظر داشتند، مسیر آن را به دقت تجزیه و تحلیل کردند، یک وسیله انفجاری کار گذاشتند و آن را درست جلوی بینی آنها منفجر کردند.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به اینکه این عملیات، شبیه‌سازی دقیقی از جنگ چریکی حزب‌الله علیه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در طول سال‌های منطقه امنیتی (۱۹۸۵-۲۰۰۰) بود، گفت: کمی پس از تأسیس منطقه امنیتی سابق در جنوب لبنان در سال ۱۹۸۵، سرلشکر «یوسی پلد» فرمانده فرماندهی شمال اسرائیل، دستور داد که تابلویی با عنوان حفاظت از شهرک‌های شمالی بر روی هر پست نصب شود. نسل‌های مختلفی از رزمندگانی که در آن زمان در منطقه امنیتی خدمت می‌کردند، به این امر اعتقاد راسخ داشتند. من ماهانه به دیدار آنها در لبنان می‌رفتم و همیشه یک رزمنده به چراغ‌های شهرک‌های متولا یا زاریت اشاره می‌کرد و می‌گفت که ما اینجا هستیم تا آنها بتوانند راحت بخوابند. اما این یک باور پوچ بود. هر بار که ارتش اسرائیل به غیرنظامیان لبنانی حمله می‌کرد، حزب‌الله به شهرک‌های شمالی شلیک می‌کرد و ثابت می‌کرد که منطقه امنیتی از آنها محافظت نمی‌کند.

او توضیح داد که «گادی آیزنکوت» فرمانده وقت تیپ گولانی، اولین کسی بود که جرات اعتراض کرد و اساساً ادعا نمود که منطقه امنیتی، ساکنان شمال را به محافظان سربازان ارتش اسرائیل تبدیل می‌کند، نه برعکس.

آلون بن-دیوید گفت: سی و پنج سال پیش، حزب‌الله شروع به تمرکز بر جنگ روانی کرد. شعار آنها این بود که یک سرباز زخمی، یک مادر را به گریه می‌اندازد. اما عکسی از آن زخم، هزاران مادر را به گریه می‌اندازد. سلاح پهپاد فیبر نوری کاملاً با این شعار مطابقت دارد. این سلاحی است که باعث می‌شود احساس کنید شخصاً هدف قرار گرفته‌اید. این موشکی نیست که به طور تصادفی به شما برخورد کند؛ چیزی است که شما را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد شما را تعقیب کند.

تحلیلگر روزنامه عبری معاریو خاطرنشان کرد: وقتی ویدیوهایی را که از اوکراین از جنگجویانی که از پهپادها برای جان خود التماس می‌کنند، می‌بینید، نمی‌توانید امیدوار نباشید که ما نیز شاهد چنین صحنه‌ای در اینجا نباشیم.

