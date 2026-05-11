ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و چند شهید و زخمی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع لبنانی اعلام کردند ارتش اسرائیل در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، چندین شهرک و منطقه را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس این گزارش، جنگندههای اسرائیلی در چند نوبت شهرکهای کفرّا، یحمر الشقیف، کفرتبنیت، شوکین، عبا، کفررمان و تول را بمباران کردند.
در پی حمله به شهرک عبا، دو نفر شهید و پنج نفر دیگر زخمی شدند. همزمان، توپخانه ارتش اسرائیل نیز مناطق قلاویه، یحمر، ارنون، کفرتبنیت، النبطیه الفوقا و میفدون را گلولهباران کرد. همچنین یک پهپاد اسرائیلی شهرکهای حاریص و صربین را هدف قرار داد و یک پهپاد دیگر بمبی را در منطقه المنصوری رها کرد.
در ادامه این تنشها، ارتش اسرائیل به ساکنان ۹ شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار داد. این هشدار شامل مناطق الریحان، جرجوع، کفررمان، النمیریه، عربصالیم، جمیجمه، مشغره، قلیا و حاروف میشود. لبنان این حملات را نقض آشکار توافق آتشبس اعلام کرده است.
