به خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در دیدار جمعی از نمایندگان ادیان آسمانی در شیراز، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شهادت رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهان، اقشار مختلف مردم و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، مصیبتی بزرگ برای ملت ایران و آزادگان جهان است.

وی افزود: دشمن خبیث آمریکایی ـ صهیونیستی بار دیگر خوی استکباری و رفتارهای وحشیانه خود را آشکار کرد و جنایات سنگینی علیه ملت ما مرتکب شد. امیدواریم خداوند متعال کشور ما را در پناه خود حفظ کند و وحدت و همدلی را در میان همه اقشار جامعه روزبه‌روز افزایش دهد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و همدلی میان پیروان ادیان مختلف اظهار کرد: هدف دشمن، ضربه زدن به انسجام ملی مردم ایران است. ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام از نظر ریشه‌ای هیچ اختلاف بنیادینی با یکدیگر ندارند و همه ادیان توحیدی از یک منبع نور واحد و علت‌العلل هستی سرچشمه گرفته‌اند.

وی ادامه داد: همه ادیان الهی شعار مشترکی دارند؛ انسانیت، بندگی خدا، برادری، خدمت به بشریت و تأمین سعادت دنیا و آخرت. خداوند در آیه 78 سوره حج می‌فرماید: «مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ»؛ یعنی «از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید؛ خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید». هدف همه ادیان یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت و اسلام، تسلیم در برابر خداوند متعال است. حتی آیین بودا نیز ریشه‌ای الهی دارد و از همان سرچشمه واحد الهی برخاسته است. اختلافات موجود در ادیان، نتیجه عملکرد انسان‌های منحرف و سودجو در طول تاریخ است که به نام دین، اهداف نادرست خود را دنبال کرده‌اند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به جریان صهیونیسم گفت: این جریان نمونه روشن انحراف در عصر ماست. با مطالعه تاریخ رژیم صهیونیستی درمی‌یابیم که قدرت‌های استکباری تلاش کرده‌اند چهره‌ای جدید و تحریف‌شده از دین یهود ارائه دهند و رژیمی جعلی بنا کنند که هیچ اصل انسانی و الهی را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی آن‌قدر جنایت و آسیب به بشریت وارد کرده که موجی از نفرت جهانی نسبت به خود ایجاد کرده است. در تاریخ ادیان همواره جریان‌های منحرف، پیامبران دروغین و فرقه‌های ساختگی وجود داشته‌اند که موجب پیدایش ده‌ها فرقه در دین یهود شده‌اند. با این حال، جریان توحیدی یهود همیشه وجود داشته و با مسلمانان و مسیحیان موحد تفاوتی ندارد؛ زیرا ریشه همه این ادیان یکی است، هرچند در گذر زمان دچار تغییر و انحراف شده‌اند. در مسیحیت نیز فرقه‌های بی‌شماری شکل گرفته است.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) تصریح کرد: آموزه تثلیث که امروز در کلیسای کاتولیک مطرح است، با توحید سازگار نیست. شعار همه ادیان الهی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَه» است. در اناجیل، عهد عتیق و تورات ـ تا آنجا که متن واقعی وحی الهی باقی مانده ـ پیام واحدی دیده می‌شود، اما بخش‌هایی که در طول زمان دچار تغییر شده‌اند، تناقضات و کج‌روی‌ها را نشان می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه قرآن آخرین وحی الهی است، گفت: قرآن روشن‌ترین تاریخ را دارد و، چون اراده خداوند بر ماندگاری آن بوده، این کتاب آسمانی بدون هیچ تغییری حفظ شده است. از قدیمی‌ترین نسخه‌ها تا جدیدترین چاپ‌ها، هیچ تفاوتی در قرآن وجود ندارد. پیام همه ادیان الهی توحید است و محور همه آنها «الله» است. در اصل، همه ادیان الهی یک «دین واحد» هستند، نه ادیان متعدد.

استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه وحدت میان پیروان ادیان الهی در ایران ناگسستنی است، گفت: برای ما ایرانی بودن و ملیت، ارزشمند است. دشمن در پنجاه سال گذشته تلاش کرده این ملیت را تضعیف و کشور را دچار فروپاشی کند، اما به لطف خداوند، اتحاد ملت ایران ـ فارغ از دین و قومیت ـ روزبه‌روز بیشتر شده و همه ادیان در تقویت این وحدت نقش داشته‌اند. این وحدت که هیچ قدرتی قادر به شکستن آن نیست، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است.

وی افزود: عشق به زادگاه و وطن با دین منافاتی ندارد و در همه ادیان وجود دارد. باید بکوشیم این اتحاد و وطن‌دوستی هر روز قوی‌تر و منسجم‌تر شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: در جامعه امروز اسرائیل خبری از دین نیست و فساد و بی‌بندوباری رواج دارد؛ رفتاری که هیچ نسبتی با دین یهود و حضرت موسی (ع) ندارد. آیین یهودیت چارچوب و احکام مشخصی دارد، اما در اسرائیل اثری از آن دیده نمی‌شود. با آغاز جنگ رمضان، یهودیان بسیاری در کشورهای مختلف علیه این جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی تجمع کردند. در ایران نیز با آغاز جنگ تحمیلی سوم، پیروان ادیان ابراهیمی و نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس با صدور بیانیه‌ای ضد جنگ، انزجار خود را از اسرائیل اعلام کردند.