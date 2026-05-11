حجت الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، اظهار کرد: مراسم بزرگداشت و چهلمین روز شهادت امیر سپهبد شهید «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشتماه، ساعت ۱۶ در شیراز برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این آیین در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت: این مراسم در شبستان حضرت امام خمینی(ره) و با حضور اقشار مختلف مردم و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمکان با بیان اینکه برگزاری اینگونه برنامهها فرصتی برای پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت است، افزود: حضور مردم در این برنامه، جلوهای از تجلیل از مقام والای شهیدان و ارجگذاری به خدمات آنان در مسیر عزت و امنیت کشور خواهد بود.
یادآور میشود، شهید سپهبد «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از فرماندهان باسابقه و اثرگذار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که سالها در مسئولیتهای مختلف نظامی، نقش مهمی در تقویت توان دفاعی و انسجام نیروهای مسلح ایفا کرد.
این شهید سعید، در پی حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در جریان جلسه شورای دفاع، به شهادت رسید؛ رخدادی که مقامات آن را «جنایتکارانه» و بخشی از تجاوز دشمن علیه ایران اسلامی توصیف کردهاند.
