شیخ کلینی ستون استوار معرفت شیعه است

حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ ابوجعفر محمدبنیعقوب کلینی، اظهار کرد: کلینی یکی از ستونهای استوار معرفت شیعی است. او در دورهای پر از فشارهای سیاسی و آشفتگیهای فکری، با صبر و دقت مثالزدنی توانست میراثی را گردآوری کند که تا امروز چراغ راه حوزههای علمیه است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه شیخ کلینی تنها یک محدث نبود، افزود: کلینی یک مجاهد علمی بود؛ عالمی که با وسواس علمی و امانتداری کمنظیر، سالها در شهرهای مختلف سفر کرد تا احادیث معتبر را جمعآوری کند. او در زمانی که دسترسی به امام معصوم(ع) ممکن نبود، نقش یک پل مطمئن میان مردم و معارف اهلبیت(ع) را ایفا کرد.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری، کتاب الکافی را هویت معرفتی شیعه دانست و گفت: الکافی حاصل بیش از بیست سال تلاش شبانهروزی کلینی است. علمای بزرگ ما از گذشته تا امروز آن را اصحّ کتب شیعه دانستهاند و این نشاندهنده جایگاه بیبدیل او در حفظ معارف اهلبیت(ع) است.
