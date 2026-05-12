۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
شیخ کلینی ستون استوار معرفت شیعه است

دبیر جامعه روحانیت شیراز، هم‌زمان با سالروز بزرگداشت شیخ کلینی، این عالم برجسته را مجاهدی علمی و پاسدار هویت شیعی توصیف کرد و گفت: اگر امروز میراث حدیثی منسجم در اختیار داریم، بخش مهمی از آن حاصل تلاش‌های کم‌نظیر کلینی است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ ابوجعفر محمدبن‌یعقوب کلینی، اظهار کرد: کلینی یکی از ستون‌های استوار معرفت شیعی است. او در دوره‌ای پر از فشارهای سیاسی و آشفتگی‌های فکری، با صبر و دقت مثال‌زدنی توانست میراثی را گردآوری کند که تا امروز چراغ راه حوزه‌های علمیه است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه شیخ کلینی تنها یک محدث نبود، افزود: کلینی یک مجاهد علمی بود؛ عالمی که با وسواس علمی و امانت‌داری کم‌نظیر، سال‌ها در شهرهای مختلف سفر کرد تا احادیث معتبر را جمع‌آوری کند. او در زمانی که دسترسی به امام معصوم(ع) ممکن نبود، نقش یک پل مطمئن میان مردم و معارف اهل‌بیت(ع) را ایفا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، کتاب الکافی را هویت معرفتی شیعه دانست و گفت: الکافی حاصل بیش از بیست سال تلاش شبانه‌روزی کلینی است. علمای بزرگ ما از گذشته تا امروز آن را اصحّ کتب شیعه دانسته‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل او در حفظ معارف اهل‌بیت(ع) است.

حجت کهیاری

