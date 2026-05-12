سی‌ان‌ان: ترامپ در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
کد مطلب: 1813389
شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل نارضایتی از روند مذاکرات با ایران، به‌طور جدی‌تر از گذشته احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده را بررسی می‌کند، هرچند در داخل دولت آمریکا درباره مسیر بعدی اختلاف نظر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ CNN در گزارشی نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده در پی آنچه نارضایتی از نحوه تعامل ایران در مذاکرات مربوط به پایان جنگ عنوان شده، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بیشتری بررسی می‌کند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه از رایزنی‌های داخلی دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ به‌طور فزاینده‌ای از روند مذاکرات با تهران ابراز ناامیدی کرده و برخی از دستیاران او معتقدند که وی اکنون نسبت به هفته‌های گذشته تمایل بیشتری برای بازگشت به گزینه نظامی دارد.

بر اساس این گزارش، ادامه بسته بودن تنگه هرمز و همچنین آنچه در واشنگتن «اختلاف در مواضع درون رهبری ایران» توصیف شده، از جمله عواملی است که موجب کاهش صبر رئیس‌جمهور آمریکا شده است.

در همین حال منابع مطلع از وجود دیدگاه‌های متفاوت در داخل دولت آمریکا درباره گام بعدی خبر داده‌اند. به گفته این منابع، برخی مقام‌ها از جمله شماری از مسئولان پنتاگون خواهان اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر و انجام حملات نظامی برای تضعیف موقعیت ایران و وادار کردن تهران به امتیازدهی در مذاکرات هستند.

در مقابل، گروهی دیگر در دولت آمریکا تأکید دارند که باید فرصت بیشتری به مسیر دیپلماتیک داده شود و از تشدید درگیری نظامی در شرایط کنونی پرهیز گردد.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که برخی مقام‌های آمریکایی از مدتی پیش درباره میزان انتقال دقیق نارضایتی واقعی ترامپ از طریق پاکستان تردید داشته‌اند و معتقدند اسلام‌آباد گاهی تصویری خوش‌بینانه‌تر از موضع ایران به واشنگتن ارائه می‌دهد.

بر پایه این گزارش، انتظار نمی‌رود تصمیم مهمی درباره گام بعدی آمریکا پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده ترامپ به چین که قرار است بعدازظهر امروز سه‌شنبه انجام شود، اتخاذ شود.

  • محسن نصراللهی IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
    بیا ببینیم اینبار چی داره البته ترامپ اگرفکرمیکنی از راه جنگ بجای می‌رسی انجام بده ولی من ایرانی یادگرفتن که جنگ چه برنده باشی چه بازنده باشی درکل بده ولی حالا که تودرطول زندگیت برکت خدارو حرام کردی چیزی یاد نگرفتی بخاطر صنعت هالیوودی زندگی کردن نه اینکه زمان به نفع توسربازانت نیست باید ببینی.سربازان توباوجود بارهای مشروب فروشی و فاحشه خونه هات این فکر رامیکنندکه چرامن برم کشته شوم و مثلاً دوستم الان توبارنشسته با دوست دخترش.درحالی ک سربازان ایران با عشق شهادت می‌جنگند حالا اینم کنارارتش ایران بزارکه حس انتقام هم داشته باشند اون وقت ک دیگه بابای دشمن درمیان ملت ایران الان در موقعیتی هستن که اگر همین الان گورت گم کنی بازم ولت نمی کنند تمام ... افتاد
    پاسخ
