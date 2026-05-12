به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ CNN در گزارشی نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده در پی آنچه نارضایتی از نحوه تعامل ایران در مذاکرات مربوط به پایان جنگ عنوان شده، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بیشتری بررسی می‌کند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه از رایزنی‌های داخلی دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ به‌طور فزاینده‌ای از روند مذاکرات با تهران ابراز ناامیدی کرده و برخی از دستیاران او معتقدند که وی اکنون نسبت به هفته‌های گذشته تمایل بیشتری برای بازگشت به گزینه نظامی دارد.

بر اساس این گزارش، ادامه بسته بودن تنگه هرمز و همچنین آنچه در واشنگتن «اختلاف در مواضع درون رهبری ایران» توصیف شده، از جمله عواملی است که موجب کاهش صبر رئیس‌جمهور آمریکا شده است.

در همین حال منابع مطلع از وجود دیدگاه‌های متفاوت در داخل دولت آمریکا درباره گام بعدی خبر داده‌اند. به گفته این منابع، برخی مقام‌ها از جمله شماری از مسئولان پنتاگون خواهان اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر و انجام حملات نظامی برای تضعیف موقعیت ایران و وادار کردن تهران به امتیازدهی در مذاکرات هستند.

در مقابل، گروهی دیگر در دولت آمریکا تأکید دارند که باید فرصت بیشتری به مسیر دیپلماتیک داده شود و از تشدید درگیری نظامی در شرایط کنونی پرهیز گردد.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده است که برخی مقام‌های آمریکایی از مدتی پیش درباره میزان انتقال دقیق نارضایتی واقعی ترامپ از طریق پاکستان تردید داشته‌اند و معتقدند اسلام‌آباد گاهی تصویری خوش‌بینانه‌تر از موضع ایران به واشنگتن ارائه می‌دهد.

بر پایه این گزارش، انتظار نمی‌رود تصمیم مهمی درباره گام بعدی آمریکا پیش از سفر برنامه‌ریزی‌شده ترامپ به چین که قرار است بعدازظهر امروز سه‌شنبه انجام شود، اتخاذ شود.

