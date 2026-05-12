حبس ابد برای یک زن بحرینی به اتهام «همکاری با ایران»/ تشدید فشار آل خلیفه بر شیعیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ رئیس دادسرای موسوم به "جرائم تروریستی" بحرین اعلام کرد که دادگاه کیفری این کشور در جلسه امروز خود یک زن را به اتهام همکاری با ایران به حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد.

طبق ادعای دادگاه بحرین، این فرد در صفحه کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و داده‌هایی از مراکز و تاسیسات مهم بحرین را منتشر کرده بود.

دادگاه کیفری بحرین در جلسه امروز خود، دو فرد دیگر را نیز با اتهامات مشابه به حبس ابد، ۱۰ هزار دینار جریمه و مصادره اموال محکوم کرد.

این دادگاه همچنین ۲۱نفر دیگر را به اتهام تصویربردای از اماکن حیاتی و حمایت از حملات علیه بحرین به ۵ تا ۱۰ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم کرد.

نیروهای امنیتی بحرین اخیرا ضمن یورش به مناطق مختلف، شماری از علمای برجسته شیعه را بدون ارائه حکم قضایی یا شفاف‌سازی درباره اتهامات مطرح شده، بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل کرده‌اند.

وزارت کشور بحرین روز شنبه اعلام کرد ۴۱ نفر از آنها به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شده‌اند.

وبسایت الوفاق بحرین گزارش داد نیروهای بحرینی به تعدادی از مناطق شیعه‌نشین یورش برده و علمای دینی و اساتید حوزه علمیه را بازداشت کرده‌اند.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سختگیری نسبت به شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را افزایش داده است.

این اقدامات که عمدتا در مناطق شیعه‌نشین و مراکز مذهبی رخ داده و در راستای فشار بر شیعیان بحرین اعمال شده، فضای امنیتی شدیدی را بر این مناطق حاکم کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این اقدام بخشی از کمپین گسترده رژیم آل خلیفه علیه منتقدان و فعالان شیعه است که در ماه‌های اخیر به ویژه پس از تجاوزات اخیر آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، شدت گرفته است.

پیش از این، جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به تشدید هجمه آل خلیفه علیه مردم این کشور به اتهامات واهی، از دولت بحرین خواسته بود که خیلی فوری از این اقدامات دست بردارد.

