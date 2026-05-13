به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا برته مسئول ستاد حقوق بشر حوزه‌های علمیه در نشستی با محوریت «مدیریت اراده و الهیات تمدنی» در کمیته بانوان قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، به بررسی ابعاد جنگ‌های نوین و نقش کنشگران اجتماعی، به‌ویژه زنان، در این عرصه پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت اراده‌ها حلقه مفقوده مبادی تربیت است، بیان کرد که در منظومه الهی، اراده انسان می‌تواند در مسیر حق تفویض شده و به نتایجی فراتر از محاسبات صرفاً ریاضی دست یابد.

برته با مقایسه نگاه جبهه حق و دشمنان به مسئله جنگ اظهار داشت که بن‌مایه شکل‌گیری آن بر نوعی الهیات مبتنی بر اخراج از سرزمین استوار است و از همین رو در منطق آن، پذیرش توافق پایدار معنا ندارد.

وی در مقابل، ویژگی اصلی جبهه حق را تلاش برای هدایت و نجات دانست و تأکید کرد: سلاح ما کشتار جمعی نیست، بلکه احیای جمعی است. از مکتب اسلام و تعالیم معصومین (ع) حیات و زندگی زاده می‌شود، نه نابودی؛ بنابراین حتی در اوج اقتدار نیز هدف ما دستگیری و نجات انسان‌هاست، نه حذف فیزیکی و کشتار صرف، لذا جنگ با تمامی قواعد و لزوم ظفرمندی‌اش، بر فقه و اخلاق الهی مبتنی است و نه خواست‌های نفسانی.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به آینده جایگاه ایران در منطقه تصریح کرد که الگوی اقتدار ایران با مدل‌های امپریالیستی تفاوت دارد و افزود: ایران پساجنگ یک امپراتوری نخواهد بود، بلکه پناهگاه ملت‌ها خواهد شد. ما ان شاءالله مقتدر و قوی خواهیم بود، اما ترسناک نه. تعریف ما از ابرقدرتی بر پایه اقتدار الهی و پناه‌بخشی به مظلومان استوار است.

مسئول ستاد حقوق بشر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تمدن‌ساز زن ایرانی پرداخت و گفت که دشمنان تلاش کردند زن ایرانی را رشدنیافته معرفی کنند، اما کنشگری هدفمند زنان در مدیریت خانواده و حضور اجتماعی این تحلیل‌ها را با چالش مواجه کرده است.

به گفته وی، انقلاب اسلامی الگویی تازه ارائه کرده که نه زن را مردشده می‌خواهد و نه خانه‌نشین، بلکه هویت او را در امتداد حرکت حضرت زینب (س) تعریف می‌کند. زن تراز انقلاب اسلامی نه مَرد شده است و نه مُرده است، حیّ، پویا، فعال و احیاگر است.

برته با انتقاد از اتکای صرف به بیانیه‌های رسمی در عرصه رسانه، راهکار مؤثر برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان را شخصی‌سازی روایت‌ها دانست. او توضیح داد که برای ارتباط مؤثر با نخبگان و افکار عمومی جهانی باید از سطح صرف داده و اطلاعات عبور کرد و به لایه معرفت و حکمت رسید.

به گفته وی، به‌جای بیان‌های کلی باید به سمت تولید نمایشگاه‌ها و روایت‌های شخصی و انسانی حرکت کرد؛ زیرا روایت صادقانه و جزئی‌نگر یک مادر یا یک دانشجو از تجربه زندگی در شرایط جنگ می‌تواند بسیار اثرگذارتر از مواضع رسمی باشد و حتی در فضای جهانی بازتاب گسترده پیدا کند.

مسئول ستاد حقوق بشر حوزه‌های علمیه در پایان بر ضرورت ارتباط نظام‌مند با سازمان‌های مردم‌نهاد و گزارشگران بین‌المللی تأکید کرد و از کنشگران خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، پیگیری حقوقی مطالبات مظلومان را در سطح جهانی دنبال کنند. او همچنین بر اهمیت نبوت رسانه‌ای و رساندن پیام حق به ملت‌های جهان به‌عنوان یکی از وظایف مهم فعالان این حوزه تأکید کرد.

