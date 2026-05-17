به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا برته، مسئول ستاد حقوق بشر حوزه‌های علمیه، در جلسه کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین در سخنانی با موضوع «مدیریت اراده و الهیات تمدنی» به بررسی ابعاد جنگ‌های نوین و نقش کنشگران اجتماعی، به‌ویژه زنان در این عرصه پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت اراده‌ها، حلقه مفقوده مبادی تربیت است، بیان کرد: در منظومه الهی، اراده انسان می‌تواند در مسیر حق تفویض شده و به نتایجی فراتر از محاسبات صرفاً ریاضی دست یابد.

حجت الاسلام والمسلمین برته با مقایسه نگاه جبهه حق و دشمنان به مسئله جنگ اظهار داشت: بن‌مایه شکل‌گیری آن بر نوعی الهیات مبتنی بر اخراج از سرزمین استوار است و از همین رو در منطق آن، پذیرش توافق پایدار معنا ندارد. در مقابل، ویژگی اصلی جبهه حق تلاش برای هدایت و نجات است، از این رو سلاح ما کشتار جمعی نیست، بلکه احیای جمعی است. از مکتب اسلام و تعالیم معصومین (ع) حیات و زندگی، زاده می‌شود نه نابودی؛ بنابراین حتی در اوج اقتدار نیز هدف ما دستگیری و نجات انسان‌هاست، نه حذف فیزیکی و کشتار صرف، برای همین جنگ با تمامی قواعد و لزوم ظفرمندی‌اش، بر فقه و اخلاق الهی مبتنی است و نه خواست‌های نفسانی.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به آینده جایگاه ایران در منطقه تصریح کرد: الگوی اقتدار ایران با مدل‌های امپریالیستی تفاوت دارد ایرانِ پساجنگ یک امپراتوری نخواهد بود، بلکه پناهگاه ملت‌ها خواهد شد. ما ان شاءالله مقتدر و قوی خواهیم بود، اما ترسناک نه. تعریف ما از ابرقدرتی بر پایه اقتدار الهی و پناه‌بخشی به مظلومان استوار است.

مسئول ستاد حقوق بشر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تمدن‌ساز زن ایرانی پرداخت و گفت: دشمنان تلاش کردند زن ایرانی را رشدنیافته معرفی کنند، اما کنشگری هدفمند زنان در مدیریت خانواده و حضور اجتماعی این تحلیل‌ها را با چالش مواجه کرده است.

به گفته وی، انقلاب اسلامی الگویی تازه ارائه کرده که نه زن را مردشده می‌خواهد و نه خانه‌نشین، بلکه هویت او را در امتداد حرکت حضرت زینب (س) تعریف می‌کند. زن تراز انقلاب اسلامی نه مَرد شده است و نه مُرده است، حیّ، پویا، فعال و احیاگر است.

حجت الاسلام والمسلمین برته با انتقاد از اتکای صرف به بیانیه‌های رسمی در عرصه رسانه، راهکار مؤثر برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان را «شخصی‌سازی روایت‌ها» دانست و توضیح داد: برای ارتباط مؤثر با نخبگان و افکار عمومی جهانی باید از سطح صرف داده و اطلاعات عبور کرد و به لایه معرفت و حکمت رسید.

وی در پایان بر ضرورت ارتباط نظام‌مند با سازمان‌های مردم‌نهاد و گزارشگران بین‌المللی تأکید کرد و از کنشگران خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، پیگیری حقوقی مطالبات مظلومان را در سطح جهانی دنبال کنند.

گفتنی است، جلسات کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین هر هفته با حضور مسئولین کمیته ها و نهادهای همسو در جامعه الزهرا علیهاالسلام برگزار و موضوعات مختلف تحلیل و تبیین می شود.

..............................

پایان پیام