برنامه توسعه سازمان ملل: ۷۴ درصد مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ با ناامنی غذایی مواجه بودند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش جدید خود با عنوان «بررسی اجتماعی-اقتصادی افغانستان: بازگشتهای گسترده در زمان ناامنی رو به رشد ۲۰۲۴-۲۰۲۵» اعلام کرد که سه نفر از هر چهار نفر افغان (حدود ۲۸ میلیون نفر) در سال ۲۰۲۵ نتوانستهاند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
این گزارش که امروز ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، نشان میدهد که نسبت جمعیت مبتلا به ناامنی غذایی نسبت به سال قبل تقریباً ثابت مانده، اما به دلیل بازگشت گسترده مهاجران، حدود ۱٫۴ میلیون نفر دیگر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. بازگشت نزدیک به ۵ میلیون افغان از سال ۲۰۲۳ تاکنون، فشار شدیدی بر خدمات و معیشت وارد کرده است.
بر اساس یافتههای این نهاد، رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی گذشته حدود ۱٫۹ درصد بوده، اما با افزایش سریع جمعیت، تولید ناخالص داخلی حدود ۲٫۱ درصد کاهش یافته است. بیش از ۸۰ درصد خانوارها بدهکارند و نزدیک به سهچهارم آنها برای بقا به راهبردهای منفی مانند کاهش مصرف غذا یا فروش دارایی روی آوردهاند.
این گزارش به تشدید چالشها با کاهش کمکهای بینالمللی (۱۶٫۵ درصد)، خشکسالی گسترده و محدودیتهای حقوق زنان اشاره کرده و هشدار داده که این عوامل مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی شدهاند. همچنین خاطرنشان ساخته که بازگشتکنندگان جدید به شدت آسیبپذیرند و بیش از ۹۰ درصد آنها با ناامنی معیشتی مواجه هستند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تأکید کرده که بدون حمایت پایدار، رشد فراگیر و رفع محدودیتهای حقوق زنان و دختران، بهبود اقتصادی شکننده خواهد ماند و خطر تشدید بحران انسانی وجود دارد.
این گزارش بر لزوم سرمایهگذاری در بخش خصوصی، ایجاد شغل و تقویت تابآوری جوامع محلی بهویژه در مناطق پربازگشت تأکید دارد.
