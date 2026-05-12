صلای برائت در صلات مدینه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حج، سفری است که در آن انسان از خویشتن فاصله می‌گیرد و به حقیقتی بزرگ‌تر نزدیک می‌شود؛ سفری که هر بار، حتی برای زائران باتجربه، معنایی تازه و احساسی متفاوت به همراه دارد. در این میان، روایت حج زمانی عمیق‌تر می‌شود که با تجربه‌های شخصی و شرایط خاص زمانه درهم بیامیزد.

«محمدمهدی شریعتمدار» در سلسله یادداشت‌هایی با نگاهی صمیمی و تأمل‌برانگیز از حضور دوباره خود در سرزمین وحی می‌نویسد؛ حضوری که این‌بار، هم‌زمان با فقدانی شخصی و تحولات پرالتهاب منطقه، رنگ و بویی دیگر یافته است. بخش ششم این یادداشت‌ها به شرح زیر است:

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَی الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ. شیخ محمد برهجی امام جماعت نماز صبح امروز مدینه، آیاتی از سوره برائت را قرائت کرد. برای ما ایرانیان که همین دیشب ترامپ سردسته مشرکان زمانه پیشنهادهای ایران را رد کرد و دو سه روزی است که دوباره عده‌ای بر طبل جنگ می‌زنند وهمه می‌دانیم، رزمندگان ما انگشت بر ماشه ولانچر، در انتظار دفاع از میهن ومردمند، طنین این آیات، در صبحگاه مدینه ومسجد نبوی حال وهوای دیگری رقم زد.

"چرا وبرای چه نمی جنگید؟ آن هم با گروهی که پیمان های خود را شکستند وعزمشان را بر بیرون کردن پیامبر از وطنش جزم کردند وهم آنان بودند که آغازگر جنگ با شما بودند ...". این پیام آیات نخست سوره توبه روشن وغیر قابل تردید است.

امامان اهل سنت وجماعت، بر خلاف رویه شیعی، همه یک سوره را پس از حمد تلاوت نمی‌کنند. امام امروز صبح مدینه نیز آیاتی از سوره توبه را در رکعت نخست قرائت کرد ورکعت دوم را با آیات قتال ونبرد در این سوره ادامه داد؛ آنجا که پس از بیان عهدشکنی وطعن در دین، دستور می‌دهد، "با پیشوایان کفر وضلالت کارزار کنید که آنها را عهد وسوگند استواری نیست، باشد که بس کنند." وادامه می‌دهد: "قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ. ای اهل ایمان با کافران به قتال وکارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند وخوار گرداند وشما را بر آنها منصور وغالب نماید ودل‌های اهل ایمان را (به فتح و ظفر بر کافران) شفا بخشد".

جالب آن‌که امام جماعت امروز مسجد نبوی، آیات سوره توبه را با این آیه به پایان رساند که "أَجَعَلۡتُمۡ سِقَایَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ کَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰاهَدَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِۚ لَا یَسۡتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّالِمِینَ" تا تاکیدی باشد که ایمان وجهاد در راه خدا حتی از سیراب کردن حجاج وعمارت وآبادانی مسجد الحرام ارجی بالاتر نزد خداوند دارد.

طنین صلای صولت وصلابت نبرد هم‌چنان در گوش ما می‌پیچید که با اتمام نماز صبح، به‌سوی بقیع الغرقد، برای زیارت ائمه هدی علیهم السلام به‌راه افتادیم.

در حرم نبوی و در زیارت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، پس از گواهی بر ادای رسالت پروردگار، خیرخواهی امت وجهاد در راه خدا وپرستش او تا هنگام لقاء الله وادای حق در مهربانی نسبت به مؤمنان وشدت نسبت به کافران، روی به درگاه الهی می‌کنیم که "اَللّهُمَّ اِنَّک قُلْتَ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جآؤُک فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحیماً" ومگر می‌شود که مهر پیامبر رحمت به امت خود، منحصر به استغفار باشد وشامل وعده پیروزی بر کافران نباشد؟ در زیارت صدیقه طاهره سلام الله علیها نیز بر ولایت وبرائت از کافران وهر آن‌که پیامبر وآل از او ناراضی بوده‌اند، تاکید می‌کنیم ومی‌رویم تا در بقیع، بزنگاه درنگ وتامل وحیرانی وسرگشتگی وایمان عاشقانه، مشق خود را کمال وجلال وجمال دیگری بخشیم.

بقیع، نامی سرشار از اندوهی بلند، سرزمینی خاموش در دل مدینه که خاکش حافظ رازها وسکوتش از هزاران مرثیه رساتر است وغربتش از قرن‌ها تاریخ سخن می‌گوید.

جز امامان مجتبی، سجاد، باقر وصادق علیهم‌السلام، بزرگانی دیگر که زندگی‌شان چراغ راه انسانیت بود ومظلومیتشان هنوز در دل تاریخ جاری است، در بقیع آرمیده‌اند.

بقیع قطعه‌ای از تاریخ ایمان وجهاد است، آیینه‌ای از صبر ویادآور غربت حقیقت در میانه هیاهوی دنیا.

در بقیع که آهسته از یک مسیر معین باید بگذری وتنها فرصت نگاهی از دور وعدم حضور بر مزار امامان وبزرگان می‌یابی، گویی صدایی آرام از دل خاک می‌شنوی که از صبر می‌گوید، از وفاداری والبته از جهاد وشهادت.

بقیع، این سرزمین خاموش و غریبِ مدینه، علاوه بر دربرداشتن آرامگاه چهار امام اهل بیت علیهم السلام، گنجینه‌ای از نور، خاطره وتاریخ اسلام است که پیکر بسیاری از صحابه ونزدیک‌ترین یاران پیامبر، خاندان او، زنان بزرگ اسلام، شهیدان، تابعین وصالحان را در آغوش گرفته است.

عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، عقیل بن ابی‌طالب برادر او، عبدالله بن جعفر طیار همسر حضرت زینب سلام الله علیها، ابراهیم فرزند پیامبر اکرم صلی‌ الله‌ علیه‌ وآله ودو سه تن از خواهرانش، عثمان بن مظعون از یاران بزرگ پیامبر، سعد بن معاذ مجاهد بدر واحد وخیبر، اسعد بن زراره یار پیامبر ونخستین مدفون در بقیع، حلیمه سعدیه دایه پیامبر وصفیه بنت عبدالمطلب عمه او، ام‌البنین مادر حضرت عباس علیه‌السلام، محمد بن حنفیه فرزند امام علی علیه السلام، جابر بن عبدالله انصاری از بزرگان صحابه ونخستین زائر قبر حسین علیه السلام در مدینه،حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، محمد نفس زکیه نوه حسن مثنی وانقلابی علوی شهید، محمد دیباج فرزند امام صادق، اسماعیل فرزند امام صادق علیه‌السلام وبسیاری از فرزندان ائمه اطهار وسادات علوی در بقیع آرمیده‌اند.

تعداد دقیق شهدای دفن‌شده در بقیع مشخص نیست، چون از آغاز اسلام تا قرن‌ها بعد وتا امروز، بقیع قبرستان اصلی مدینه بوده ودر دوره‌های مختلف، بسیاری از قبرها از میان رفته وامروزه کلا بی‌نام شده‌اند. منابع تاریخی هم آمار کامل وقطعی نداده‌اند. اما مورخان نوشته‌اند که تعدادی از شهدای احد در این قبرستان دفن شده‌اند. پس از واقعه حرّه در سال ۶۳ هجری نیز شمار زیادی از شهدای مدینه را در بقیع دفن کردند. برخی منابع تعداد شهدای حره را حدود ۷۰۰ نفر از قریش وانصار وتا ۱۰ هزار نفر از مردم مدینه ذکر کرده‌اند. بسیاری از شهدای خاندان پیامبر، فرزندان ائمه، سادات حسنی وحسینی وبزرگان بنی‌هاشم نیز در بقیع مدفون‌اند.

بقیع شهر خاموشِ خاطره‌هاست، جایی که هر وجب خاکش نامی مقدس را در خود نهفته دارد. در میان سنگ‌های بی‌نشان ودیوارهای ساده‌اش، تاریخ نفس می‌کشد، تاریخی آمیخته با اشک، عشق وغربت ومظلومیت.

بقیع یک قبرستان معمولی نیست، سرزمین هزاران شهید وانسان مؤمن است، سرزمینی که سال‌هاست، تنها فرصت عبوری آرام، بی اشک ومرثیه، به شما داده می‌شود تا از زیر خاک‌های بی‌نام ونشان، فریادهای مجاهدان تاریخ را بشنوی، فریادی که امروز، به خیابان‌های شهرهای ایران ومیدان‌های گمنام پراکنده وناپیدای کوه ودشت سرزمین ما متصل است وخود را در غرش موشک‌ها می‌نماید.

خدایا به حق رسول اکرم ودخت طاهره وسبط اکبر وامامان اهل بیت وهمه شهدای تاریخ، اسلام وایران وهمه مسلمین را بر همه کفر واستکبار، پیروزی عطا فرما. آمین.

