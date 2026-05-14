هشدار پزشکان بدون مرز درباره حملات رژیم صهیونیستی به کادر درمان لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پزشکان بدون مرز، حملات نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی علیه امدادگران و کارکنان بخش سلامت در لبنان را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد و تأکید نمود که هدف قرار دادن کادر درمانی اکنون جان غیرنظامیان لبنانی را تهدید کرده و توان پاسخگویی انسانی و پزشکی در جنوب لبنان را تضعیف میکند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی در روز سهشنبه 12 مه، سه امدادگر را هنگام تلاش برای کمکرسانی به فردی زخمی که از حملهای پیشین جان سالم به در برده بود، در منطقه نبطیه هدف قرار داد. در نتیجه این حمله، دو نفر از امدادگران درجا به شهادت رسیدند و نفر سوم نیز زخمی شد و برای درمان به بخش اورژانس بیمارستان «النجدة الشعبیة» که تیمهای پزشکان بدون مرز در آن فعالیت میکنند، انتقال یافت.
پزشکان بدون مرز افزود که امدادگرانی که از بیمارستان «النجدة الشعبیة» اعزام شده و شاهد هدف قرار گرفتن همکاران خود بودند، بعداً ناچار شدند برای جمعآوری بقایای پیکر قربانیان به محل حمله بازگردند.
«جرمی ریستور» هماهنگکننده برنامههای این سازمان در لبنان، نسبت به شهادت رسیدن امدادگران لبنانی، ابراز خشم شدید کرد و گفت که این سازمان با تبدیل شدن حملات علیه کارکنان بخش سلامت لبنان به امری عادی بهشدت مخالف است.
این سازمان اشاره کرد که طی ماههای گذشته حمایت خود از بیمارستان «النجدة الشعبیة» را برای مقابله با حوادث دارای تلفات گسترده افزایش داده و همچنین تیمهایش در کنار امدادگران و نیروهای واکنش اولیه در مناطق مختلف استان نبطیه، فعالیت کردهاند.
پزشکان بدون مرز تأکید کرد که تیمهای این سازمان در روند انتقال مجروحان به مراکز درمانی مشارکت داشته و از کارکنانی که با وجود خسارات سنگین و ترس ناشی از حملات و هدفگیریهای مکرر همچنان به انجام وظایف خود ادامه میدهند، حمایت کردهاند.
هدف قرار دادن مکرر امدادگران و بیمارستانها
این سازمان حادثه ۱۲ مه را بخشی از روندی نگرانکننده از حملات علیه بخش سلامت لبنان دانست و اعلام کرد که تیمهای آن در هفتههای اخیر شاهد پیامدهای حملات هوایی، حملات پهپادی و گلولهباران توپخانهای بودهاند؛ حملاتی که بیمارستانها، خودروهای امدادی و تجهیزات پزشکی را هدف قرار داده و موجب شهید و زخمی شدن غیرنظامیان و کارکنان حوزه سلامت شدهاند.
سازمان پزشکان بدون مرز افزود که مقامهای بهداشتی لبنان، رسانهها و دیگر سازمانهای امدادی نیز حملات مکرر علیه تیمهای امدادی را هنگام تلاش برای نجات مجروحان ثبت و مستند کردهاند.
پزشکان بدون مرز همچنین توضیح داد که تیمهای امدادی در نبطیه و دیگر مناطق جنوب لبنان در بسیاری از موارد به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن مستقیم، ناچار به تأخیر یا محدود کردن عملیات نجات میشوند.
این سازمان اعلام کرد برخی امدادگران تنها چند دقیقه در محلهای مورد حمله حضور پیدا میکنند، زیرا احتمال حملات مجدد وجود دارد.
همچنین اشاره شد که برخی تیمهای امدادی تحت حمایت سازمان پزشکان بدون مرز، گاهی از استفاده از تجهیزات سنگین حفاری خودداری میکنند یا عملیات امداد را به تأخیر میاندازند؛ موضوعی که باعث میشود برخی مجروحان ساعتها یا حتی روزها زیر آوار باقی بمانند.
پزشکان بدون مرز تأکید کرد که تیمهای درمانی این سازمان با مواردی روبهرو شدهاند که وضعیت مصدومان به دلیل تأخیر در عملیات نجات و انتقال، بهشدت وخیم شده و برخی از آنان در نهایت بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیدهاند.
آمار نگرانکننده حملات به بخش سلامت لبنان
این سازمان اعلام کرد که از زمان آغاز حمایت خود از بیمارستان «النجدة الشعبیة» در اوایل ماه مارس، این مرکز درمانی پذیرای ۷۲۵ مجروح بوده و همچنین ۲۳۲ نفر یا در زمان انتقال شهید شدهاند یا در داخل بیمارستان به شهادت رسیدهاند.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، از دوم مارس تا دوازدهم مه، ۱۶۱ حمله ارتش رژیم صهیونیستی علیه مراکز و تأسیسات درمانی در لبنان ثبت شده که در نتیجه آنها ۱۱۰ نفر شهید و ۲۵۲ نفر زخمی شدهاند.
پزشکان بدون مرز افزود که از میان این حملات، ۱۵ مورد پس از آغاز آتشبس در ۱۷ آوریل رخ داده و موجب شهید شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر شده است.
این سازمان معتقد است این آمار نشان میدهد که آتشبس نتوانسته به اقدامات خصمانه ارتش رژیم صهیونیستی، پایان بدهد یا شرایط بازگشت آوارگان لبنانی به خانههایشان را فراهم کند.
پزشکان بدون مرز تأکید کرد که بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، کارکنان حوزه سلامت، امدادگران، خودروهای امدادی و مراکز درمانی باید تحت حمایت قرار داشته باشند و هدف قرار دادن آنها نهتنها برای خانوادهها و همکاران قربانیان یک فاجعه انسانی محسوب میشود، بلکه نظامهای سلامت را که از پیش نیز تحت فشار قرار دارند، تضعیف میکند.
این سازمان در پایان بیانیه خود خواستار توقف فوری حملات علیه کارکنان پزشکی، امدادگران و مراکز درمانی لبنان، شد و بر ضرورت پایان دادن به خشونتهایی تأکید کرد که جان غیرنظامیان و افرادی را که برای نجات آنها تلاش میکنند، تهدید میکند.
