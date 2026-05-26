درخواست شورای شیعیان استرالیا از دولت در پی حملات اسرائیل به نیروهای امدادگر در لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای شیعیان استرالیا با انتشار بیانیهای، حملات اسرائیل به نیروهای امدادی و کودکان در لبنان را بهشدت محکوم کرد و از دولت استرالیا خواست برای توقف این حملات، فشار دیپلماتیک بیشتری وارد کند. در این بیانیه «شورای شیعیان استرالیا» با اشاره به سکوت جامعه جهانی نسبت به این وقایع، نسبت به ادامه هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، آمبولانسها و کارکنان حوزه سلامت ابراز نگرانی کرده است.
گفتنی است در پی حملات سه روز پیش رژیم صهیونیستی به مرکز امدادرسانی شهرک حناویه در جنوب لبنان، ۴ امدادگر و یک کودک به شهادت رسیدند.
متن بیانیه بدین شرح است:
محکومیت هدف قرار دادن امدادگران و کودکان در لبنان توسط اسرائیل
شورای شیعیان استرالیا حملات هدفمند و ادامهدار علیه کارکنان حوزه سلامت و کودکان در لبنان را محکوم میکند.
در حادثهای که دو روز پیش توسط چندین رسانه بینالمللی گزارش شد، حملات نیروهای اسرائیلی به کشته شدن ۶ امدادگر و یک کودک منجر شد. یکی از این حملات در ویدئویی نیز ثبت شده است.
از اواسط آوریل تاکنون، بیش از ۴۰۰ نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند. همچنین ۱۱۶ نفر از کارکنان حوزه سلامت جان باختهاند و ۱۶ بیمارستان و ۱۴۶ آمبولانس هدف حمله قرار گرفتهاند. دولت لبنان این وضعیت را «تخریب نظاممند و هدفمند بخش سلامت» توصیف کرده است.
تمام این رخدادها در حالی روی میدهد که سکوتی بینالمللی درباره این مسئله حاکم است. ما از دولت استرالیا میخواهیم این حملات را محکوم کرده و برای توقف فوری حملات علیه کارکنان درمانی و کودکان، فشار دیپلماتیک بیشتری اعمال کند.
