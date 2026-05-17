سیره معنوی معصومان(ع) در تکریم و تجلیل از خانواده شهدا؛ بخش اول: مباهات به شهیدان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیره معصومین(ع) الگوی مناسب زیست شیعی و شیوه مناسب سلوک اجتماعی در همه قرون و اعصار است. روش برخورد معنوی ائمه(ع) در تکریم و تجلیل از خانواده های شهدا همچنین نوع رفتار آنان با شهید، مزار شهید و خانواده شهید همچنین نحوه رفتار آنان با زیارت قبور شهدا، غالبا به صورت رفتارهای اجتماعی صورت می‌گرفته است، رفتارهایی که می‌تواند الگوی همه شیعیان در سراسر تاریخ در نحوه تعامل با خانواده شهیدان باشد.

آنچه در ادامه می‌آید، نگاهی کوتاه به برخی از این سیره مصومین(ع) است. در کنار این رفتارهای اجتماعی، بررسی برخی از روایات بیان شده از زبان معصومین(ع) در موضوع تکریم شهید و خانواده شهدا نیز بررسی می‌شود. اگرچه بررسی کامل این موضوع نیازمند فرصت بیشتری و بررسی کامل قول (سخنان)، فعل (رفتار اجتماعی) و تقریر (تایید عمل دیگران) در تکریم از شهید و شهادت است که به نوشته‌ای دیگر موکول می‌شود.

مباهات به شهیدان و تفاخر به عضویت در خانواده شهادت، از مواردی است که در سیره ائمه معصومین(ع) بارها به آن اشاره شده و این بیان افتخار در حالی بوده که هر کدام از این بزرگان، در اوج تواضع و خشوع نسبت به خداوند و بندگان او بودند ولی در شرایطی خاص، به عضویت در خانواده شهدا افتخار می‌کردند. به‌عنوان نمونه امام علی(ع) در نامه ۲۸ نهج‌البلاغه، در پاسخ به ادعاهای دروغین معاویه، با تاکید بر اینکه به‌عنوان «یادآوری نعمت خداوند» مطالبی را بیان می‌کند به عضویت در خانواده شهیدان و شهدای این خاندان مانند عموی ایشان جناب حمزه(ع) و برادر ایشان جعفر بن ابیطالب(ع) معروف به جعفر طیار افتخار می‌کند.

عبدالله بن جعفر، همسر گرامی حضرت زینب(ع) و فرزند جعفر طیار نیز هنگامی که شخصی در سخنانی، به شهادت فرزندان او در صحرای کربلا، کنایه‌ای تلخ بیان می‌کند، ایشان «با کفش بر دهان او زد» و در پاسخ می‌گوید: «سپاس خدا را که اندوه مرا در شهادت حسین(ع) بزرگ داشت و زمانی که من نتوانستم وی را به شکل حضوری یاری دهم، فرزندانم را در یاری او به شهادت رساند» متن کامل پاسخ جناب عبدالله بن جعفر در کتاب «الارشاد» شیخ مفید جلد دوم نقل شده است.

در ماجرای کربلا نیز سخنان فراوانی از امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) درباره مباهات به شهادت اعضای خانواده در خطبه‌های ایشان در شهر کوفه و شام بیان شده است، به‌عنوان نمونه امام سجاد(ع) با عبارت ماندگار «الْقَتْلُ لَنا عادَةٌ وَ کَرامَتُنَا الشَّهادَةُ»؛ فرمود: کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست». و با این عبارت ماندگار به تجلیل از شهید و شهادت پرداخته‌اند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، روش‌های دیگر تجلیل از خانواده شهدا در سیره ائمه معصومین(ع) بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

